"Pisa Sporting Club: Calo di Spettatori all'Arena Garibaldi"

Spettatori in calo per il Pisa Sporting Club nell’impianto pisano dell’Arena Garibaldi. Ufficialmente infatti, rispetto all’esordio casalingo con il Parma (sconfitta per 1-2), con 8030 tifosi presenti, il numero è calato progressivamente. A metà settembre infatti, contro il Bari (1-1) si sono registrati 7663 tifosi, mentre con il Cosenza il numero è sceso a 7099. Ulteriore calo contro il Cittadella, due settimane fa, con 6234 tifosi, mentre diverso è il caso riservato a Pisa-Lecco.

Il dato della sfida di martedì scorso parla di 6256 abbonati, ma la società nerazzurra ha calcolato per intero il rateo abbonati (5007), mentre dagli accessi risulta che i presenti fossero almeno un migliaio in meno, secondo i dati delle autorità competenti. Molti tifosi infatti non sono entrati per il maltempo e per la situazione contingente nel settore di gradinata, a seguito dei ritardi nell’afflusso dell’impianto. M.B.