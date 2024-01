C’è lo Spezia, "precettati" i vigili: sciopero a metà per l’ordine pubblico

Pisa, 27 gennaio 2024 – Uno sciopero a metà. Verrebbe da dire simbolico. Oggi si fermano i dipendenti comunali, vigili urbani compresi, in seguito alla mancata intesa tra amministrazione e organizzazioni sindacali (Cgil, Cub e Uil) sull’organizzazione del lavoro e delle turnazioni della polizia municipale.

Ma decine di agenti verranno "precettati" per essere inseriti nel dispositivo interforze di ordine pubblico che dovrà vigilare sul regolare svolgimento della partita Pisa-Spezia, match ad altissimo rischio per la storica rivalità tra le due tifoserie e che cade in un periodo di grande tensione aggiuntiva per le proteste dei gruppi organizzati della tifoseria nerazzurra nei confronti delle condizioni dello stadio e la decisione degli stessi di restare fuori dallo stadio.

A tarda sera il quadro dei servizi disposto dal comando non era ancora stato reso noto, mantenendo dunque incertezza sul numero di vigili urbani che saranno impiegati. Stamani alle 10, in occasione del presidio sotto il Comune, i sindacati parleranno anche di questo aspetto che per tutta la giornata di ieri ha determinato ulteriori tensioni al di là della proclamazione dello sciopero.

Sul tavolo ci sono infatti gli accordi sindacali relativi ai servizi minimi essenziali, ma è molto probabile che la concomitanza di una partita ad alto rischio abbia indotto questura e prefettura a richiedere comunque alla polizia municipale un contributo robusto di agenti da dislocare a presidio delle principali vie d’accesso alla zona stadio, "aggirando" così i limiti imposti dagli accordi in caso di sciopero motivandoli appunto con la necessità di svolgere servizi di ordine pubblico.

Sono infatti tre i mezzi di arrivo degli spezzini (bus, treni e auto) e, di conseguenza occorrerà disseminare sugli itinerari che conducono all’Arena un numero di agenti capace di garantire spostamenti sicuri ed evitare pericolosi contatti tra opposte tifoserie. Ma gran parte dei tifosi liguri, soprattutto la parte più calda (ma anche più numerosa), raggiungerà Pisa in treno: arrivo previsto alla stazione San Rossore alle 14.40 e ad aspettarli ci sarà un massiccio servizio d’ordine che presidierà lo scalo fin dal mattino. Sono attesi qui almeno 650 dei 900 sostenitori dello Spezia che gremiranno il settore ospiti. Una volta scesi dal treno, gli ultrà bianconeri (che saranno controllati già al momento della partenza da La Spezia) saranno fatti salire su quattro bus e scortati fino allo stadio. Saranno presidiate anche le principali vie d’accesso alla città sia dall’Aurelia che ai caselli autostradali. E’ possibile che ci saranno anche ripercussioni sul traffico cittadino già dalla tarda mattinata con temporanee chiusure di alcune strade per consentire il rapido passaggio dei tifosi.

L’arrivo a Pisa San Rossore resta comunque il momento più delicato (e più temuto dalle forze dell’ordine) ma controlli e vigilanza saranno assicurati anche lungo la tratta ferroviaria (gli spezzini hanno una forte inimicizia con i tifosi della Carrarese e il passaggio dalla stazione apuana è stato inserita tra gli snodi più critici della trasferta). Le forze dell’ordine però vogliono scongiurare il rischio di possibili agguati al convoglio lungo la ferrovia anche nella zona pisana. Infine, controlli saranno assicurati a Porta a Lucca e nei pressi dello stadio già dal mattino anche perché la tifoseria organizzata nerazzurra (Curva Nord e Gradinata 1909) pur mantenendo la scelta del suo "sciopero" ha invitato la gente a presentarsi all’Arena fin dalle 13 per caricare la squadra in vista di uno dei match più sentiti dell’anno.