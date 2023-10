Pisa si scopre sempre più green. E guadagna ben 18 posizioni grazie ai nuovi parchi e alla Ztl

di Gabriele Masiero

PISA

L’indagine del Sole 24 Ore, in collaborazione con Legambiente, sull’ecosistema urbano dei capoluoghi di provincia premia Pisa che guadagna ben 18 posizioni rispetto all’anno precedente (i dati dei diversi indicatori si riferiscono al 2022) e si piazza in fascia medio alta della graduatoria. Esulta il sindaco, Michele Conti. "Le classifiche – commenta – hanno il merito di mettere il nostro lavoro in confronto con quello delle altre realtà italiane, quindi leggo con favore il dato emerso dal rapporto sull’Ecosistema urbano: segno che nei settori presi in esame dal rapporto stiamo operando nella direzione giusta". Pisa sui 105 capoluoghi esaminati si colloca nella prima metà (42a posizione) anche per numero di alberi ogni 100 abitanti, fa ancor meglio per la densità di isole pedonali (27o posto) e per qualità dell’aria (28a posizione), ma anche per le Pm10 (46a). Mentre è seconda solo dietro a Mantova per i metri quadrati coperti da Ztl. bene anche la mobilità con l’offerta di trasporto pubblico locale molto alta (17a posizione) e un tasso di motorizzazione che colloca la città nella prima fascia (270o posto). Note dolenti, invece, per i rifiuti; nella raccolta differenziata scivola al 64o posto e nei rifiuti prodotti procapite è addirittura penultima davanti solo a Piacenza (il dato però risente del fatto di essere comunque città turistica e di servizi con presenze giornaliere di gran lunga superiori al numero dei residenti effettivi). "Da tempo - aggiunge Conti - abbiamo messo al centro delle nostre azioni il cittadino e la qualità della vita. Ogni anno abbiamo investito importanti risorse per lo sviluppo di infrastrutture verdi, parchi urbani e aree verdi connesse al sistema della mobilità dolce, quali le piste ciclabili che per noi rappresentino opere strategiche, in grado di riqualificare i contesti urbani dei quartieri, in grado di incrementare la socialità e le pratiche sportive all’aperto dei cittadini. Un modo anche per contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, in linea con le politiche di transizione ecologica che si stanno sviluppando in tutto il mondo". Ma è sugli alberi e il verde che Conti si appunta il fiore all’occhiello: "Più di 500 nuove piantumazioni solo nel 2023 e la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi e aree verdi cittadine, con interventi per quasi 2 milioni di euro". E ricorda "il grande lavoro fatto in questo anno con Acque per un investimento complessivo di 16 milioni di euro per ammodernare il sistema fognario cittadino, con il primo allacciamento alla pubblica fognatura di un significativo numero di nuove utenze la eliminazione definitiva di scarichi in ambiente. C’è ancora tanto lavoro da fare ma questa ed altre classifiche ci stanno dicendo che siamo sulla strada giusta per rendere Pisa ancora più moderna".