Pisa si prepara per il 12° Convegno delle Cattedrali europee

Pisa, 14 novembre 2023 – Il 16 e il 17 novembre si terrà a Pisa la dodicesima edizione del Convegno delle Cattedrali europee, evento inserito nelle numerose iniziative previste per l’850° anniversario della posa della prima pietra del Campanile di Pisa. Ideato e organizzato dall’Opera della Primaziale Pisana è un appuntamento, ormai consolidato, dedicato ai complessi monumentali legati alle più prestigiose cattedrali europee. Per il secondo anno, è realizzato in collaborazione con la Cattedrale della Valletta a Malta, che a maggio ha ospitato una prima tappa del convegno.

Ogni edizione ruota intorno ad un tema specifico e negli anni sono state affrontate molte delle problematiche e delle sfide legate alla gestione e alla conservazione di questi preziosi e spesso delicati patrimoni. Tra queste, l’impatto sui monumenti del clima e del cambiamento climatico, la conservazione preventiva, il confronto tra nuove tecnologie e antichi saperi, il complesso tema della musealizzazione, e molto altro ancora.

Quest’anno sul tavolo di confronto un tema particolarmente significativo per queste realtà: l’equilibrio tra conservazione e spiritualità. La duplice natura – spirituale religiosa e storico artistica – del patrimonio delle Cattedrali Europee rende la ricerca di un equilibrio tra gli aspetti liturgici e devozionali e quelli turistici e di conservazione, di grande attualità. Molte le sfide da affrontare per salvaguardare i siti religiosi dal rischio di mercificazione che il turismo di massa può portare con sé. Altrettante quelle legate alla necessità di tutelare negli interventi conservativi l'integrità e l'autenticità del patrimonio di luoghi di culto e di fede.

Il convegno proporrà come sempre numerose riflessioni sul tema, affrontato da varie prospettive e punti di vista. Tra i molti ospiti, presente anche quest’anno la responsabile della Cattedrale di Santa Sofia di Kiev e, per la prima volta, il presidente della Compagnie des ACMH, vale a dire la compagnia degli architetti responsabili delle grandi cattedrali francesi.

Come ogni anno, il convegno vede la partecipazione dei rappresentanti degli istituti di restauro più importanti del territorio italiano, quali l’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro di Roma e l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, e alcune associazioni internazionali impegnate nel campo della conservazione, come l’Associazione Dombaumeister E.V. (Capimastri delle Fabbricerie) e UK Cathedral Architects’ Association.

I complessi monumentali europei coinvolti quest’anno sono la Cattedrale di Pisa, la Cattedrale della Valletta a Malta, la Cattedrale di Santa Sophia a Kiev, la Cattedrale di Orvieto, il Duomo di Berlino, il Duomo di Milano, la Cattedrale di Toledo, il Duomo di Siena, la Cattedrale di Nancy, la Cattedrale di Ani, la Cattedrale di Dresda, il Duomo di Firenze, la Cattedrale di Santiago, la Cattedrale di Strasburgo, la Cattedrale di Burgos, la Cattedrale di Cordova, la Chiesa di San Giorgio di Southwark (Londra), il Duomo di Vienna, Santa Croce a Firenze.

L’Opera della Primaziale Pisana per l’occasione ha stabilito una collaborazione con l’Ordine degli Architetti e con l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pisa, per il rilascio dei CFP. Per questo gli iscritti all’ordine potranno partecipare in streaming o in presenza una volta perfezionata la registrazione sulle rispettive piattaforme digitali.