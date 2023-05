Pisa, sfondano una vetrina con un tombino e rubano cinque giubbotti: arrestati

Pisa, 27 maggio 2023 – Due senegalesi di 19 e 25 anni sono stati arrestati intorno alle 5 del mattino a Pisa dopo aver infranto con un tombino la vetrina di un negozio del centro mentre fuggivano a piedi. I due sono stati rintracciati e bloccati dall'equipaggio di una Volante pochi minuti dopo ancora in possesso della merce rubata. Processati per direttissima, entrambi gli arresti sono stati convalidati.

Al 19enne, regolare in Italia con precedenti per stupefacenti e residente a Santa Croce sull'Arno (Pisa), è stato applicato l'obbligo di firma. Per il secondo, incensurato e residente a Empoli (Firenze), è stato disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza e il divieto di ritorno a Pisa per tre anni. È stato un testimone dopo aver sentito il rumore della vetrina in frantumi a dare l'allarme al 112 descrivendo anche gli autori del furto: giovani di colore e vestiti di bianco.

La polizia in breve tempo ha raggiunto il negozio trovando il tombino usato per sfondare la vetrina e notando tracce di sangue sui vetri. Intanto, dalla centrale operativa la visione delle telecamere di videosorveglianza urbana ha permesso di seguire la fuga dei ladri, che sono stati bloccati poco prima di raggiungere la zona della stazione ferroviaria. Avevano addosso i cinque giubbotti appena rubati (per un valore di 250 euro) oltre a ferite superficiali alle mani provocate dai vetri infranti dove si sono escoriati per portare via i capi di abbigliamento