Pisa sempre più internazionale Forte sinergia con le università Ma rimane il gap infrastrutture

di Gabriele Masiero

PISA

"Dall’indagine di Fd Intelligence, magazine specialistico del Financial Times, emerge che la Toscana è la seconda regione europea del futuro, tra quelle di medie dimensioni. Da uno studio della Liucc Università Cattaneo la provincia di Pisa occupa il settimo posto nazionale nella misurazione dell’indice di fermento industriale. Dobbiamo partire da questi due dati, tra i tanti, per abbattere il gap della Toscana a due velocità nello sviluppo". È la riflessione di Patrizia Pacini, vicepresidente dell’Unione industriale pisana, alla tavola rotonda sull’attrattività del nostro territorio alla quale hanno partecipato anche il presidente, Andrea Madonna, il sindaco Michele Conti, il presidente della Provincia, Massimiliano Angori, il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, il prorettore vicario dell’università di Pisa, Giuseppe Iannaccone, il direttore della Normale Luigi Ambrosio, la rettrice della Scuola Sant’Anna, Sabina Nuti e il presidente del Cnr di Pisa Antonello Provenzale. "Sostenere la provincia di Pisa in termini di dotazioni infrastrutturali - osserva Pacini - significa sostenere l’area costiera e accrescere la forza attrattiva di tutta la Toscana, ma occorre anche superare la burocrazia, gli oneri a carico delle imprese per nuovi insediamenti e ampliamenti, l’assenza di una mappatura delle aree disponibili per nuove opportunità insediative".

Ma per cambiare pelle, sottolinea Pacini, "occorre guardare a modelli che già hanno funzionato: il programma AttrAct della Lombardia è un nuovo approccio per attrarre investimenti semplificando il rapporto con la pubblica amministrazione, ma anche promozione territoriale e delle opportunità di investimento, creazione di percorsi di aggregazione dei portatori d’interesse, accompagnamento agli investitori". Una linea condivisa anche dal presidente dell’Unione industriale, Andrea Madonna, che ricorda il caso emblematico di Vitesco, recentemente salvata da una multinazionale belga, grazie alle competenze dell’Università di Pisa, che hanno permesso di a ri-formare i suoi dipendenti preparandoli per un nuovo tipo di produzione, con una soluzione sostenuta anche dalla Regione Toscana, e riuscendo ad attrarre un investimento importante proprio per il fortissimo legame di questa azienda con il territorio, l’intero tessuto industriale e con la ricerca universitaria". Insomma, fare squadra è la parola d’ordine: "La leva positiva è la sinergia tra ricerca, università e imprese, ma dobbiamo superare criticità note da decenni: le infrastrutture, alcuni processi di transizione come il trasferimento dell’ospedale che si trascina da anni e la mancanza di un polo congressuale di rilievo internazionale".