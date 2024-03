Pisa sempre più "Città che legge". Nel 2023 oltre 40mila libri prestati

di Michele Bufalino

PISA

Un patto per valorizzare la lettura e sostenere l’accesso a tutti i cittadini, perseguendo il contrasto alla povertà educativa. Il Comune di Pisa si impegna a coordinare le iniziative di promozione del libro, in particolare quello di carta, e della lettura. "Pisa città che legge", parte del più ampio "Patto per la lettura", tavolo di coordinamento c he si ponte l’obiettivo di ricercare sostegni per realizzare e sostener e progetti di promozione sul territorio e consolidare le pratiche di promozione della lettura in età precoce (0-6) anni, così come riservare l’attenzione alle azioni di promozione della lettura e delle biblioteche. Il patto avrà durata triennale ed è promosso dal Comune di Pisa attraverso la biblioteca comunale Sms Biblio. I numeri della biblioteca sono significativi, con 17507 iscritti, pari al 20% della popolazione pisana, con oltre 40568 prestiti di libri nel solo 2023, numeri che salgono a 56 mila prestiti nell’intera rete Bibliolandia, scuole comprese.

"Il patto per la lettura non è la soluzione a tutti i problemi, ma è il modo in cui l’amministrazione deccina uno dei punti fondanti del programma di mandato del sindaco, relativo a lettura e tradizione storiche, nel capitolo ‘Pisa città del libro’ - dichiara l’assessore alla cultura Filippo Bedini -. Ci facciamo carico in quota parte di promuovere la cultura del libro e della lettura. Vogliamo avvicinare le persone alla lettura, renderla più accessibile a tutti quanti, promuoverla in modo da valorizzare quella che in città è una vocazione naturale, poiché a Pisa ci sono biblioteche importanti e storiche". Bedini ricorda un dato fondamentale: "C’è un dato che portiamo sempre nelle scuole, pubblicato dall’italianista Tullio De Mauro. Sostanzialmente il problema legato alla lettura emerge se si studia la capacità di utilizzare vocaboli della lingua italiana da parte dei giovani. Nel 1976 un ginnasiale possedeva 1600 vocaboli, 20 anni dopo 600 mentre oggi ne possiede tra le 200 e le 300, ovvero la metà rispetto al 1996". La giunta comunale ha definito, nel merito degli strumenti di crescita personale, culturale e sociale del "patto della lettura" un documento da sottoporre all’adesione di biblioteche, scuole, istituzioni culturali pubbliche e private. Università, librerie, associazioni culturali, editori locali, gruppi di lettura, fondazioni, teatri, musei e tutti coloro che vogliono svolgere attività di promozione alla lettura stessa. La volontà è quella di cooperare per la realizzazione edi eventi, presentazioni, laboratori, attività di animazioni, appuntamenti e performance letterarie, teatrali e artistiche.