Pisa secondo Paolo Martinelli "Solidale, moderna, connessa E con più spazi di partecipazione"

di Gabriele Masiero PISA "Una città più solidale, moderna, connessa con il mondo, dove tutti i quartieri abbiano servizi e iniziative per renderli vivi. Meno traffico, più mezzi pubblici, piste ciclabili e zone30, potenziamento della linea ferroviaria con Firenze con una linea veloce". Sono le linee strategiche del programma di Paolo Martinelli, illustrate ieri sera alla biblioteca dei Cappuccini dal candidato sindaco del centrosinistra, sostenuto da Pd, Sinistra unita, Riformisti e lista civica La Città delle persone. E poi che altro? "Più case popolari e recupero di edifici abbandonati per il social housing e luoghi di aggregazione. Partecipazione diretta dei cittadini alle scelte attraverso gli strumenti di amministrazione condivisa. Il portierato di quartiere con sportelli dove i cittadini possano rivolgersi per piccoli e grandi problemi quotidiani. Aumento dei presidi socio-sanitari e maggiore investimento sui servizi sociali. Potenziamento dei servizi educativi, scuolabus e mense per sostenere la conciliazione tra tempi di vita e lavoro, soprattutto delle giovani mamme. La regola della città dei 15 minuti, in cui tutti possano arrivare in quel tempo a tutti i servizi. Un nuovo patto per la sicurezza. Un piano per attrarre investimenti, sostenere la buona impresa, creare posti di lavoro. Recuperare centralità nelle politiche di area pisana,...