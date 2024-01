Sale la protesta dei comunali. Il 27 gennaio si fermano i vigili

Pisa, 18 gennaio 2024 – Sabato 27 gennaio scioperano i dipendenti comunali e, soprattutto, i vigili urbani per protestare contro l’organizzazione del lavoro del personale. Lo sciopero è stato proclamato dalle rsu di Cub, Cgil e Uil (la Cisl non ha aderito) per l’intera giornata lavorativa.

Lo stato di agitazione dei dipendenti comunali va avanti da molti mesi, ma a far precipitare la situazione ora c’è anche il caso-Migliorini che scuote da settimane il corpo della polizia municipale, rimasto senza una guida. I sindacati, all’incontro con i media hanno partecipato Giovanna Caporalin e Federico Giusti (rsu Cub), Silvia Orsini (Fp Cgil), Maura Sanna e Fabio Bardini (rsu Cgil), imputano all’amministrazione, "la mancata revisione delle turnazioni della polizia municipale e la mancata adozione di un regolamento di mobilità interna che non lasci mera discrezionalità ai dirigenti, assenza di chiarezza sulle progressioni verticali, sul loro numero e sulla equa distribuzione delle stesse, previo concorso, tra tutti i profili professionali".

"Il tema delle turnazioni nella municipale - ha aggiunto Andrea Rugani, vigile urbano e rsu Cgil - è importante perché a Pisa si lavorano molti più festivi rispetto ad altre città simili alla nostra. E questo ha un impatto significativo non solo sulla vita delle persone, ma anche sull’organizzazione del lavoro perché rende, inevitabilmente, la coperta sempre corta rispetto all’organico a disposizione composto da circa 130 agenti", Il tema sarà affrontato in un incontro tra amministrazioni e rsu già programmato per il 24 gennaio anche se i sindacati definiscono "tardiva la convocazione e fatta solo all’indomani della proclamazione dello sciopero".

Che a questo punto appare sempre più probabile. "Solo nei giorni scorsi - osserva Federico Giusti della Cub - è stato convocato un tavolo sullo smart working. Siamo di fronte a un’amministrazione sorda e cieca: una recente circolare del ministro della pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, indica con chiarezza che nell’organizzazione di ogni amministrazione, sarà dunque responsabilità di ciascun dirigente individuare le misure organizzative che si rendono necessarie per l’applicazione del lavoro agile, attraverso specifiche previsioni nell’ambito degli accordi individuali. Non è accettabile che un Comune come il nostro faccia resistenze su questi aspetti, se l’organizzazione del personale rende difficile l’applicazione di questa circolare si ripensi l’organizzazione stessa, ma non sin penalizzino i lavoratori".

Infine, secondo Silvia Orsini della Funzione pubblica Cgil, "urge un cambio di passo da parte dell’amministrazione Conti, tempi non biblici per affrontare i problemi e soprattutto la volontà politica di offrire risposte convincenti al personale, a partire proprio dalla polizia municipale che da mesi si trova senza un comandante anche in conseguenza di una scelta organizzativa dell’ente che i sindacati non hanno mai condiviso e che oggi rende probabilmente più complicato trovare una soluzione".