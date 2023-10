Pisa riscopre il teatro. Sold out la prima del Barbiere al ‘Verdi’ tra applausi e tanti vip

Il pubblico delle grandi occasioni, vip, signore eleganti in abito da sera, tanti appassionati ma soprattutto un trionfo di applausi, per il "Barbiere di Siviglia", il capolavoro di Gioachino Rossini che ha inaugurato ieri la stagione lirica del Teatro Verdi, con replica oggi pomeriggio alle 15.30. Una coproduzione dii Teatri di Pisa, Sociale di Rovigo, Alighieri di Ravenna, Giglio di Lucca e Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi,l che ha visto code al botteghino per l’intera giornata di venerdì per accaparrarsi fino all’ultimo biglietto. Come sempre accade, c’è chi ha avuto delle perplessità – manifestata a suon di fischi – per questo "Barbiere" dall’allestimento in chiave moderna, proposto dal regista Luigi De Angelis. Ma tanti dei 750 spettatori presenti alla prima hanno riservato lunghi applausi ai cantanti, mostrando di apprezzare una messa in scena nel complesso davvero frizzante e divertente. Tanto che anche melomani di lungo corso e i critici musicali presenti alla serata hanno comunque promosso a pieni voti questa apertura di stagione con questa opera, questa regia e questa direzione d’orchestra, affidata a Francesco Pasqualetti alla guida dell’Orchestra della Toscana.

"Aperture di stagione di questo livello – il giudizio a più voci di vari esperti sentiti nel foyer – non se ne vedevano da anni".

Applausi e pienone anche alla prova generale, che ha visto nel pubblico tantissimi giovani, 524 presenti tra studenti delle scuole cittadine, che si sono entusiasmati per la freschezza e l’originalità di questa versione del Barbiere. E oggi altrettanti se ne attendono, per un totale di duemila spettatori in tre giorni. Con la voglia di teatro che sta contagiando i pisani, tanto che solo con gli abbonamenti, la stagione di lirica e di prosa del Verdi si avvia a doppiare i record pre-pandemia.