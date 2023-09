Pisa ricorda l'anniversario delle Leggi Razziali del 1938

Comune di Pisa e comunità Ebraica di Pisa ricorderanno oggi l’anniversario della firma delle leggi razziali del 1938 nel "Giorno della Memoria". Iniziativa organizzata con il sostegno di Anpi e Parco di San Rossore. Alle 9 ritrovo in sinagoga. Poi deposizioni di corone alla lapide che ricorda il sacrificio di Pardo Roques e dei pisani ebrei e non ebrei uccisi dai nazisti, al cimitero ebraico e in San Rossore alla stele che ricorda la firma delle Leggi Razziali (5 settembre 1938). Interverrano il sindaco Michele Conti, il presidente del Parco di San Rossore Lorenzo Bani, il presidente della Provincia Massimiliano Angori e il presidente della comunità ebraica Maurizio Gabbrielli.