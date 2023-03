‘Pisa Punto Zero’ Magnani si candida "Appoggio chi sosterrà il progetto"

PISA

Entra letteralmente a corsa nella partita elettorale Pierpaolo Magnani con la lista civica "Pisa Punto Zero" per gareggiare alle prossime elezioni amministrative. L’assessore alla Cultura uscente della Lega lo fa con in mano due carte da giocare. "Raccolgo due liste parallele: una come Pierpaolo Magnani sindaco e al contempo sono in contrattazione con il centrodestra per appoggiare Michele Conti sindaco entrando così in coalizione. Quest’ultima ipotesi si realizzerà se verrà condiviso il mio progetto, altrimenti correrò da solo". Come un equilibrista Magnani prova a tenere queste due opzioni in piedi, anche se la prima, a questo punto, appare piuttosto una sorta di exit strategy in vista della conclusione della consiliatura e di una eventuale "bocciatura" da parte del centrodestra al suo "progetto" per la città. "Pisa Punto Zero è ufficialmente nata ieri grazie alla compilazione di una lista di candidati", annuncia Pierpaolo Magnani.

A mettere i bastoni fra le ruote a Magnani però è la mancanza di tempo, infatti l’assessore uscente deve fare i conti con la scadenza del 9 aprile, data ultima per la presentazione della candidatura e della lista. "Ora inizia la lotta contro il tempo per raccogliere le firme - spiega -; cosa non semplice per il fatto che devono essere certificate da un avvocato e gli avvocati chiaramente hanno un tempo limitato da mettere a disposizione, quindi ho bisogno di ottimizzarlo al massimo", dichiara Magnani. Domani sera all’Alpaca alle Piagge a partire dalle 21 ci sarà la prima sessione di raccolta firme. "Ne seguiranno altre che comunicherò a brevissimo", precisa. "Pisa Punto Zero", nata inizialmente come associazione culturale (presentata esattamente una settimana fa al Borderline), viene definita da Magnani un ‘libro dei desideri’ e non dei sogni, perché costituito da azioni tutte realizzabili: "è un manifesto politico di 63 pagine al quale ho lavorato insieme a tante persone e che si fonda su tre punti fermi: cultura, politiche giovanili e digitalizzazione". E ora è proprio al sostegno di quelle persone che si appella, determinante per raggiungere le firme necessarie, per fare di questo progetto realtà.

Ilaria Vallerini