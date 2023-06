Pisa, pubblicato avviso per l’assegnazione delle palestre in orari extracurriculari

Pisa, 16 giugno 2023 – Pubblicato sul sito internet del Comune di Pisa il bando per l'assegnazione degli spazi in orari extracurricolari presso le palestre scolastiche comunali e il Palazzetto dello Sport per il periodo che va da settembre 2022 al giugno 2023. Il bando e i relativi allegati sono consultabili al seguente link: https://www.comune.pisa.it/it/bando/assegnazione-degli-spazi-orari-extracurriculari-presso-le-palestre-scolastiche-e-il. Per partecipare c’è tempo fino alle 23.59 del prossimo 13 luglio tramite la procedura online presente su: https://www.comune.pisa.it/it/pagina/servizi-online-e-smart-del-comune-di-pisa.

“La volontà dell’amministrazione – afferma l’assessore con delega allo sport e agli impianti sportivi Frida Scarpa – è quella di dare continuità con quanto già fatto in passato, favorendo la comunità pisana e le associazioni sportive che vogliono utilizzare gli spazi disponibili, andando così incontro alle esigenze degli sportivi e di chi pratica la cultura del movimento. Siamo convinti che la funzione sociale dello sport, quale strumento di inclusione e benessere psico-fisico, debba essere garantita mettendo a disposizione sempre maggiori spazi alle associazioni cittadine”.

L’uso degli spazi compresi nelle palestre e nel Palazzetto per lo svolgimento di attività sportive è consentito prioritariamente a società e associazioni sportive, enti di promozione sportiva, regolarmente costituite e registrate all’Agenzia delle Entrate e regolarmente iscritte al registro nazionale CONI (articolazione di Pisa), scuole di ogni ordine e grado. Per poter partecipare alla procedura è necessario non avere alcuna posizione debitoria nei confronti dell’Ente in relazione a precedenti concessioni e relativi canoni. Compatibilmente con gli orari assegnati e le attività in essere è consentito l’uso anche ad associazioni sportive non aventi sede legale, comitati di Regata del Palio di S. Ranieri, Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, Magistrature del Gioco del Ponte.

È ammessa l’assegnazione di un massimo di 2 impianti tra palestre o palazzetto dello Sport. Dovrà essere presentata una domanda per ogni palestra o impianto sportivo. Per l’uso degli impianti è dovuto il pagamento delle tariffe risultanti dal Tariffario comunale in vigore. Le attività sportive svolte e gestite dalle scuole pubbliche anche in orario extracurriculare sono gratuite. I richiedenti a cui sarà riconosciuta per la prima volta l’assegnazione di spazi orari dovranno provvedere al pagamento di una cauzione pari al 10% della tariffa presunta per l’intera stagione, conteggiata sulla base delle ore richieste. Per informazioni: [email protected] o 366 934 6182.