Pisa protagonista della prossima puntata di “Che casa! Che affare!“, il nuovo show firmato Discovery Media

Pisa, 11 maggio 2022 – La Provincia di Pisa e in particolare il Comune di Calcinaia saranno i protagonisti della prossima puntata di “CHE CASA! CHE AFFARE!” , il nuovo factual-game show firmato Discovery Media Brand Solutions . La puntata che andrà in onda il 17 maggio alle 22.00 vedrà i protagonisti impegnati a vendere e comprare casa proprio nella cittadina toscana lungo le sponde dell’Arno. Ogni episodio, infatti, ha come protagonista un acquirente intenzionato a vendere la propria casa per comprarne una nuova affidandosi ai consulenti immobiliari del network RE/MAX, accompagnati dal conduttore Diego Thomas - architetto, esperto di interior design - volto amato di Real Time.

Ideato e realizzato da Prodotto, Fattori di Videoevoluzione per Discovery Italia, in partnership con il franchising immobiliare RE/MAX Italia, questo inedito programma in onda su HGTV – HOME & GARDEN TV ( Canale 56 ) e in streaming su discovery+ , prevede 8 puntate girate in diverse città d’Italia. “La meccanica del format TV punta a valorizzare la figura del consulente immobiliare, evidenziandone l’importante ruolo consulenziale nel trovare il giusto punto di incontro tra domanda e offerta”, spiega Dario Castiglia , CEO & Founder di RE/MAX Italia . Presa in consegna la casa da vendere e alla ricerca della migliore proposta d’acquisto, il consulente RE/MAX - dopo aver ascoltato le esigenze dell’acquirente e avergli mostrato diverse soluzioni - seleziona due abitazioni tra cui scegliere quella da acquistare. Per ciascuna proposta vengono messi in risalto i plus e i minus, così che l’acquirente possa valutarle al meglio, in vista della scelta finale. A quel punto viene chiesto all’acquirente di indovinare la differenza di prezzo fra il valore della propria abitazione in vendita e la casa scelta da acquistare. In caso di vittoria, in palio un buono da 1000 euro da spendere per l’arredo della nuova casa sulla piattaforma MAX/Cashback di RE/MAX Italia.