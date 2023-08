Pisa: Poliziotta incastra pusher con acume investigativo

Era libera dal servizio. Ma con gli occhi spalancati e pronti a carpire movimenti sospetti e presunte attività illecite. E’ la poliziotta che ha guidato le pattuglie della Squadra Volanti in via Matteucci per una probabile attività di spaccio. E’ stata lei a vedere, nel transitare in zona, movimenti meritevoli di esesre approfonditi da parte di un nordafricano. La giovane agente senza farsi notare ha guidato i colleghi sul posto, fornendo sia la descrizione del possibile spacciatore che gli spostamenti in zona, fatti abitualmente dai pusher per sviare gli appostamenti della Polizia. L’ acume investigativo della poliziotta è stato confermato dall’ intervento dei colleghi in uniforme, alla cui vista il nordafricano attenzionato ha repentinamente occultato un involucro all’ interno di una fioriera per poi intrufolarsi all’ interno di un esercizio commerciale. I suoi movimenti non sono sfuggiti alla poliziotta che ha indicato ai colleghi sia il soggetto che il luogo dell’ occultamento: gli agenti hanno rinvenuto all’interno della fioriera quattro dosi di cocaina pronta per lo spaccio. Lo strariero è stato denunciato e sono state avviate le procedure di espulsione dal territorio nazionale.