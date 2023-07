Pisa, nonna e nipotino travolti sulle strisce. La donna è grave

Pisa, 1 luglio 2023 – Una nonna 70enne e il suo nipotino, 5 anni, sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano le strisce pedonali a San Giusto, nel comune di Pisa, in piazza Giusti.

La donna, filippina, ha riportato un politrauma e un trauma cranico con amnesia ed è stata trasportata dai sanitari del 118 in codice rosso al pronto soccorso. Meno gravi le condizioni del bambino, che ha riportato solo escoriazioni, ed è stato medicato in ospedale in codice giallo.