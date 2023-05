Pisa non vale un accordo Patto Pd-M5S al palo Conti in bilico fino alla fine

Finale thrilling. Per un pugno di voti. L’effetto Schlein – con la segretaria dem presente in piazza anche al comizio finale del civico cattolico riformista Paolo Martinelli – basta al centrosinistra, all’ombra della Torre Pendente, alleato con il Movimento 5 Stelle, per portarsi sul fil di lana del ballottaggio. In un serratissimo testa a testa, con il sindaco uscente di Pisa Michele Conti, sostenuto dal centrodestra unito (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) più tre liste civiche comunque avanti di quasi dieci punti (e 2.300 voti) di distacco, a un passo dalla vittoria al primo turno. Distacco, il suo, che mantiene, con oscillazioni dello zero virgola, mentre procede lentissimo lo scrutinio. L’ex presidente provinciale delle Acli, suo principale competitor, acciuffa il 41,3%, contro il 49,8%. Nettamente più staccati gli altri quattro candidati: Ciccio Auletta per la sinistra radicale e pacifista è al 6,7%, il Terzo polo con la cardiologa Rita Mariotti appena sopra l’1% e residuali gli altri due sfidanti, il giovane Alexandre Dei

e l’avvocato no vax Edoardo Polacco. Conti porta a casa un primo successo: la tenuta della sua coalizione in una sfida che la stessa leader del Pd, Elly Schlein, aveva definito "cruciale", anche come test per il laboratorio politico costruito dal basso con un’intesa programmatica con il M5S. Conti incassa anche il pieno di voti della lista civica da lui stesso ispirata, Pisa al centro, attestandosi intorno al 15% e piazzandosi come seconda forza della coalizione dietro a FdI, che veleggia intorno al 17%.

A sorpresa tiene anche la Lega, il partito con cui Conti vinse nel 2018, attualmente intorno al 10-11% dei consensi. Dalla parte opposta tiene il Pd della Schlein, saldamente primo partito della città con il 23-24%, mentre le altre liste restano tutte più basse.

In calo anche il Movimento 5 Stelle che pure solo pochi giorni fa aveva portato in un’altra piazza cittadina l’ex premier Conte. Non va oltre il 3% mentre alle amministrative del 2018 sfiorò il 10%.

Durante la notte, tra l’altro, la conta dei voti si è bloccata dopo che i carabinieri sono intervenuti per controlli in due sezioni. "La partita decisiva" evocata dalla segretaria dem sul palco di Largo Ciro Menotti, nel cuore di Pisa, venerdì scorso, sembra destinata a giocarsi ai tempi supplementari.

Paola Zerboni