"Pisa non si isoli dalle altre unioni confindustriali"

"L’assemblea dei soci di Confindustria Livorno-Massa Carrara ha incaricato il presidente Piero Neri di avviare l’iter di fusione con Confindustria Firenze, presieduta, nel quadriennio

2021 24, da Maurizio Bigazzi, coadiuvato, da vari vicepresidenti, fra cui Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti. Pisa resta esclusa dalla nuova fusione confindustriale costiera". All’attacco gli Amici di Pisa, in comunicato congiunto con il Comitato Piccoli Azionisti Toscana Aeroporti, associazione Ponte di Mezzo, Compagnia di Calci, Movimento Partite Iva e Associazione delle Colline Pisane. "Il 6 marzo, gli associati fiorentini sono stati convocati per dare mandato al

presidente Bigazzi di concludere tale processo di fusione – continua la nota – . Nel 2014 era già nata, dall’aggregazione tra Arezzo, Siena e Grosseto, Confindustria Toscana sud e nel 2015, Confindustria Toscana nord, che univa Prato, Pistoia e Lucca. Nel 2016, sulla Costa, Confindustria Livorno si univa a Confindustria Massa Carrara. L’Uip è tuttora l’unica associazione fuori da processi aggregativi. Poiché i fattori comuni alle precedenti fusioni sono la visione industriale e la loro continuità territoriale, ricordiamo ai promotori della fusione nella ‘grande T, perpendicolare tra costa e Firenze’, che questa ha come l’obiettivo il ’potenziamento delle infrastrutture di collegamento: aerei, ferrovie, strade’. Infrastrutture che attraversano il territorio pisano, sulla costa e più contiguo a Livorno e Massa Carrara, di Firenze. A meno che la visione industriale della grande T preveda un grande cavalcavia per superare Pisa, l’aeroporto e i suoi snodi ferroviari e stradali, non sarà possibile pianificare infrastrutture senza il consenso dei pisani, come si cercò di fare prima degli anni 80, con l’Autostrada A11, incontrando la nostra ferma opposizione. Poiché consideriamo la Versilia e Lucca territorio costiero, suggeriamo alla nostra Unione industriale di interloquire con Confindustria Toscana nord, per creare eventuali progetti comuni e T alternative".