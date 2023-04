Pisa nella rete ‘Città Sane’ dell’Oms

Domani si celebra la giornata mondiale della salute insieme al 75o anniversario dell’Organizzazione mondiale della sanità. Salute per tutti è lo slogan della giornata e indica l’obiettivo cardine dell’Oms. "Gli indicatori di salute dei cittadini pisani sono globalmente positivi, presentando margini di miglioramento – osserva Valentina Molese, medico igienista e candidata con la lista civica Sviluppo e territorio -Pesciatini per Pisa a sostegno della candidatura a sindaco di Michele Conti - e secondo i dati dell’Agenzia regionale di sanità in Toscana Pisa si colloca al 115o posto su 273 comuni, con un’ottima speranza di vita alla nascita per i nostri concittadini. Molto bene si fa per i pazienti affetti da malattie cardiovascolari, meglio possiamo e dobbiamo fare per i pazienti affetti da diabete e, soprattutto, da tumori (la mortalità ci pone al 166o posto su 273)". Ma c’è anche di più, secondo il medico Stefano Sposini, anche lui candidato con Pesciatini, "l’indice di vecchiaia molto alto impone di orientare adeguatamente le politiche sociosanitarie verso questo segmento fragile della popolazione e in questo senso diventa fondamentale promuovere stili di vita attivi e percorsi di benessere". Per questo la lista civica propone l’iscrizione di Pisa alla Rete Città Sane dell’Oms, una delle iniziative promosse dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per aiutare le comunità locali a diffondere la consapevolezza della salute pubblica, sviluppare le politiche locali per la salute e i programmi sanitari. La salute passa anche dallo sport, che è anche inclusione per questo, conclude Paolo Pesciatini, "proponiamo di destinare il ricavato dei parcheggi a pagamento in zona Piagge alla diminuzione della retta dei piccoli atleti del Porta a Piagge: piccoli interventi fattivi per promuovere lo sport come fonte di benessere per tutti".