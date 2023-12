Pisa, Natale solidale del quartiere Cep

Pisa, 17 dicembre 2023 - Si chiama "Natale insieme a te" la festa organizzata per il pomeriggio di lunedì 18 dicembre, nel quartiere Cep, dagli assessorati politiche sociali e politiche scolastiche del Comune di Pisa, in collaborazione con i residenti del quartiere, gli Amici della Pediatria di Pisa, l'associazione Ridolina, la scuola di canto Gloria Gambassi Bertelli, I Cavalieri del Sorriso e l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco.

Il pomeriggio è dedicato ai bambini del quartiere e della scuola Novelli per festeggiare in compagnia l'arrivo del Natale e organizzare una raccolta di regali da donare ai bimbi ricoverati nel reparto di Pediatria di Pisa.

Il programma prevede alle 14,30 l'accoglienza nella sala parrocchiale in piazza San Ranieri, alla presenza dell'assessore alle politiche sociali Giovanna Bonanno, dell'assessore alle politiche scolastiche Riccardo Buscemi e delle associazioni che hanno aderito all'iniziativa. Quindi il via alla festa (ore 14,45) con lo spettacolo dell'associazione Ridolina, seguito (ore 15,15) dallo spettacolo organizzato da "Gloria", scuola di canto, e poi lo spettacolo de I Cavalieri del Sorriso. Alle 16 è prevista la partenza del trenino con i doni per i bambini della Pediatria di Pisa. Per finire ci saranno i percorsi organizzati dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e la merenda per tutti i bambini.

"Insieme all'assessore Riccardo Buscemi - spiega l'assessore Giovanna Bonanno - abbiamo voluto festeggiare al Cep il Natale in arrivo, con una bellissima iniziativa organizzata grazie alla collaborazione di mamme e cittadine residenti del quartiere. Una giornata per regalare momenti di gioia e felicità a tutti i bambini della scuola Novelli e del quartiere, ma soprattutto per far sentire la nostra vicinanza a quelli meno fortunati che si trovano nel reparto di Pediatria".