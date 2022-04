Cultura, nuovo portale per associazioni e calendario unico degli eventi

Pisa, 26 aprile 2022 - Presentato questa mattina il nuovo portale delle associazioni e degli eventi pisani che sarà attivo dal 27 aprile. Si chiama www.cultura.comune.pisa.it e nasce con l’obiettivo di diventare il principale calendario delle iniziative culturali in città. Ma sarà anche lo strumento attraverso il quale le asociazioni potranno dialogare più rapidamente con l’Amministrazione, ad esempio per accedere ai contributi comunali, agli spazi e ai patrocini. Per presentare il nuovo strumento al è stato convocato venerdì 29 aprile (ridotto del teatro Verdi, alle ore 17.00) un incontro aperto a tutte le associazioni del territorio pisano.

"Inizia oggi una piccola rivoluzione nel rapporto delle associazioni culturali con l’Amministrazione comunale. Questo portale sarà un luogo virtuale nel quale tutte le associazioni dovranno registrarsi per poter accedere a contributi, patrocini e concessioni di spazi comunali e consentirà loro di auto promuovere tutti gli eventi che andranno a fare nel corso dell’anno - spiega l’assessore alla cultura Pierpaolo Magnani -. In questo modo andrà a formarsi un calendario complessivo degli eventi che si tengono a Pisa nell’arco dell’anno, ottenendo così un doppio risultato di evitare inutili sovrapposizioni di date e di mettere a disposizione di cittadini e turisti un unico calendario dove sapere giorno per giorno tutto quello che c’è da fare in città". Ogni associazione iscritta sarà quindi abilitata a inserire il proprio calendario di eventi in programma nell’anno in corso, completo di immagini e video attraverso link esterni. I contenuti confluiranno in ordine cronologico in un calendario comprensivo anche di altri eventi organizzati e promossi dal Comune di Pisa e di ogni iniziativa culturale che si svolga in città.