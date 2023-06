PISA, La parte boreale trionfa al Gioco del Ponte

La parte boreale tradisce in parte le attese, ma riesce a vincere alla ‘bella’ sul ponte bissando il successo di un anno fa. Dopo la sconfitta dei Mattaccini contro San Marco il primo punto arriva ad opera di San Francesco, che non vinceva dal 2018, contro i Leoni, in striscia negativa dal 2014, ma in crescita rispetto allo scorso anno: "Abbiamo fatto un grande lavoro con la parte – dichiara Andrea Prosperi, capitano biancorosso -. Sono stati fatti allenamenti specifici anche di gruppo con le altre magistrature. Possiamo ritenerci soddisfatti. Abbiamo lavorato molto di testa facendo valere l’esperienza". Nello scontro di fascia tra Satiri e Dragoni trionfa il rosso e il nero confermando un trend in crescita negli ultimi anni. "Affrontavamo un avversario valido – spiega Mario Maffei, capitano del satiro -. I Dragoni tenevano la pressione e ci hanno messo in difficoltà, ma noi non ci siamo mai fermati per tutto l’anno". Lo scontro principe però vede a sorpresa la caduta di San Michele (imbattuto dal 1997) su San Martino in una sfida tra le due squadre migliori delle rispettive parti: "Eravamo preparati per San Martino – asserisce Vincenzo Liguori, che ha comunque saputo raccogliere il testimone del leggendario Capitan Bob –. Sapevamo fosse una squadra di rilievo. Non possiamo recriminare su niente, ce l’abbiamo messa tutta. Spero che questa sconfitta porti anche stimolo per tutto il Gioco del Ponte. Ripartiremo per migliorarci. Questa sconfitta ci farà ragionare". Calci infine banchetta sui resti del cinghiale in poco più di 40 secondi prima della ‘bella’. Serve il ritorno di Capitan Roberto Biagi per il successo finale: "E’ stata dura ma ce l’abbiamo fatta".

Michele Bufalino