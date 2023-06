Pisa, la nuova piazza della Stazione "senza alberi" e "invivibile" per i cittadini

"Pisa nel 2022 era al 56o posto nel rapporto Ecosistema urbano di Legambiente, anche a causa di una cattiva gestione del verde urbano e la nuova piazza della Stazione va in questa direzione: senza panchine e pensiline, di difficile accesso in auto e in cui gli stalli delle bicie sono insufficienti e senza riparo dalle intemperie, coperta da asfalto e cemento, che diventerà una pericolosa isola di calore e impermeabile alle precipitazioni sempre più intense e frequenti". Lo denuncia il consigliere comunale di Sinistra unita, Luigi Sofia, definendola "una piazza senza alberi o sufficienti aree verdi di cui godere, invivibile per i cittadini, i turisti e per chi ha difficoltà di deambulazione: un ammasso disfunzionale, inutilizzabile, un non-luogo". Sofia chiede che in città "sia apra una seria discussione pubblica sulla mobilità pedonale, mobilità su area vasta, di trasporto pubblico intermodale e di utilizzo dei mezzi pubblici che, per accessibilità e costi, è sempre più lontana dai cittadini". Dura anche Una città in comune secondo cui la nuova piazza non ha "risolto il problema della viabilità e la soluzione di compromesso tra sosta e transito presenta già tutti i suoi limiti, con l’ormai celebre ‘kiss & ride’ che viene utilizzato come parcheggio ordinario, riportandoci di fatto alla situazione precedente, ma con meno spazio a disposizione e aver dato continuità al percorso pedonale che da viale Gramsci (lato ovest) porta alla stazione rappresenta un elemento positivo, ma è davvero troppo poco. Troppo poche le rastrelliere per le biciclett, le pochissime panchine sono del tutto insufficienti e mancano persino le pensiline dove attendere i taxi al riparo dal caldo e soprattutto dalla pioggia. Nessun albero e se anche ne sarà piantato qualcuno in quelle minuscole aiuole ai lati della fontana, saranno sempre insufficienti per attenuare la calura estiva, per riparare da improvvisi acquazzoni, per dare un’immagine di città verde a chi si troverà ad attraversarla".