Pisa, la Nuda Bellezza Le immagini della cronaca nei giorni del lockdown

Venti fotografie per descrivere Pisa con uno sguardo nuovo e, per certi versi (e, si spera) anche irripetibile. Scatti d’autore che raccontano la città nelle prime settimane di lockdown del 2020. A tre anni di distanza dallo scoppio della pandemia da Covid-19, il Comune di Pisa ha voluto ricordare quei giorni con la mostra fotografica dal titolo "Pisa. La nuda bellezza", che apre i battenti nell’atrio di Palazzo Gambacorti, in piazza XX Settembre, che rimarrà aperta da lunedì a sabato dalle 7.30 alle 19.30, con ingresso libero).

L’inaugurazione è in programma domani, sabato 4 marzo alle 13 alla presenza del sottosegretario all’informazione e all’editoria, il giornalista pisano Alberto Barachini, e del sindaco, Michele Conti.

"In quel tempo sospeso – scrive il sindaco di Pisa Michele Conti nella presentazione - le nostre strade, piazze, il nostro lungomare, rimasero vuoti, spogliati di donne e uomini che ogni giorno li frequentano e fanno vivere. Scoprimmo in quei giorni una nuova bellezza, nuda, di spazi che avevamo conosciuto sempre e soltanto pieni di persone. Oggi, a distanza di tre anni, è giusto rivedere quelle immagini e ricordare quel che non abbiamo vissuto".

Gli scatti sono dei fotoreporter Massimo Sestini, Laura Lezza (Getty Images), di Fabio Muzzi (Il Tirreno), Andrea Valtriani, Mattia del Punta, ( fotografi de La Nazione), Roberto Cappello (fotoreporter freelance), Guido Bettini e Matteo Del Rosso (Comune di Pisa). Il catalogo, oltre alle foto, contiene testi di Valentina Landucci, caposervizio de Il Tirreno, responsabile della redazione di Pisa, e Paola Zerboni, caposervizio de La Nazione di Pisa, responsabile della redazione di Pisa-Pontedera.