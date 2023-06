Pisa Jazz Aspettando Rebirth

Cinque appuntamenti per cinque domeniche. Da oggi al 23 luglio a Pisa gli eventi collaterali di Pisa Jazz Rebirth (il festival nato dal progetto Pisa Jazz a cura di Associazione ExWide con la direzione artistica di Francesco Mariotti e il contributo do Fondazione Pisa, Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Pisa), che anticipano il festival in programma a luglio. Il cast di Pisa Jazz Rebirth conquista Palazzo Blu. Si comincia oggi con "Blades of Grass", progetto firmato Marco Colonna Trio dedicato ai suoni dell’Africa a sostegno del microcredito femminile in Burkina Faso. Una visione dell’Africa, del racconto, della popolarità e del fare musica che trova nella cura l’abbraccio ad un’appartenenza umana che viene rivendicata e sottolineata ad ogni suono.

Partenza con Marco Colonna Trio e il progetto “Blades of Grass”: Marco Colonna al clarinetto basso, Giulia Cianca alla voce e Anais Drago al violino per raccontare storie dall’Africa, un’operazione che prevede anche un sostegno al microcredito femminile in Burkina Faso, in collaborazione con la Onlus "Si Può Fare". Il cartellone prosegue con lo swing del Daniele Gorgone Quartet, che ospiterà per l’occasione il sassofonista Max Ionata (18 giugno), e poi sul palco Barbara Casini, che torna a Pisa Jazz col nuovo progetto "Hermanos" insieme a Roberto Taufic e Javier Girotto (25 giugno). Ancora: spazio all’incontro fra swing e manouche in occasione del concerto di Dario Napoli (2 luglio). Chiusura affidata a Francesca Corrias, tra le voci più rappresentative del panorama jazz italiano, in una serata in collaborazione con l’associazione sarda Grazia Deledda (23 luglio). I concerti di Marco Colonna Trio, Dario Napoli e Francesca Corrias saranno introdotti da un dialogo tra gli artisti e Francesco Martinelli, vera e propria istituzione internazionale nell’ambito della storia del jazz – impegnato fin dagli anni Settanta nella diffusione della cultura jazzistica come organizzatore di eventi, giornalista, saggista, traduttore, insegnante, conferenziere – e fondatore dello storico Circolo Jazz Pisa, dal cui nucleo artistico è nato il Pisa Jazz Festival di cui è attualmente presidente onorario (inizio live alle 21, prenotazioni sul circuito Oooh Events, info su www.pisajazz.it).

Costo prenotazione: 3€ incluse commissioni

È possibile prenotarsi per tutti e cinque gli eventi con un unico abbonamento al costo di 9,75€ incluse commissioni. Info: www.pisajazz.it, su FB: Pisa Jazz

