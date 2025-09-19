Schianto frontale, doppia tragedia a Pisa. Il babbo di Leonardo: “Nessuna speranza”

Pisa, 20 settembre 2025 – Pisa sanguina, come un solo cuore spezzato per Leonardo e Jacopo, due adolescenti travolti da un destino di dolore. Hanno 16 e 17 anni, frequentano il Buonarroti e il Da Vinci-Fascetti.

Studenti, ragazzi, una passione per le due ruote. Mercoledì sera, le loro moto si scontrano frontalmente in un piazzale in zona Ikea: un impatto che ha tolto la vita a Jacopo Gambini e che ha spezzato anche quella di Leonardo Renzoni. “Nessuna speranza – spiega il padre Michelangelo nella tarda serata di ieri –. Le condizioni sono irreversibili. Saranno donati gli organi, un ultimo atto d’amore”.

E se il dolore è l’unica nota che suona senza tregua, restano ancora sospese le domande sulla dinamica dello schianto. Come se capire che cosa sia successo potesse offrire, in qualche modo, conforto a un dramma inaccettabile. L’inchiesta è affidata al pubblico ministero Filippo Focardi della procura dei minori di Firenze.

È lui il titolare del fascicolo. Secondo le prime ricostruzioni e i primi accertamenti non sarebbero emersi elementi tali da far pensare a “challenge”, tuttavia la Procura intende approfondire una dinamica e una sequenza dei fatti che appare inusuale: dall’ampia zona dove il gruppo di amici si ritrovava in motorino, ai “giochi” in sella ripresi da uno dei ragazzi su YouTube, fino al contesto nel quale i due si sono scontrati. Che cosa è accaduto davvero? È vero che nello schianto potrebbe essere stata coinvolta anche una terza moto?

Domande che purtroppo non cambiano lo stato disperato dei fatti, ma a cui si cerca comunque una risposta. Sono stati sequestrati i cellulari dei due ragazzi e verranno passate al setaccio le immagini delle telecamere della zona. In particolare ci sarebbe un occhio elettronico puntato sul parcheggio dove si è consumato il dramma, ma l’impianto video risulta intestato a una ditta fallita e non è certo che sia ancora funzionante. Ulteriori accertamenti tecnici sono stati disposti sulle due motociclette sequestrate, a cui seguiranno gli esami autoptici.

Intanto sono già stati ascoltati i primi testimoni oculari e tutti i presenti interpellati – da quanto si apprende – concordano sulla fatalità dell’incidente. Le indagini, come si evince dallo stato dei fatti e dai dubbi sulla dinamica, restano in corso. Indagini rese ancora più complesse dall’inghippo nella procedura di riconoscimento dei due giovani coinvolti, che nelle prime ore ha portato a uno scambio di identità. Un guaio che ha reso la tragedia, se possibile, ancora più dolorosa e insopportabile.

“Ho parlato con il padre di Jacopo – è il pensiero commosso del sindaco di San Giuliano, Matteo Cecchelli –. La sua famiglia è molto conosciuta nella frazione di San Martino a Ulmiano e ci stringiamo al loro profondo dolore. Il consiglio comunale osserverà un minuto di silenzio e io parteciperò personalmente al funerale del ragazzo. Una grande tragedia che ci lascia basiti”. E senza fiato.