Pisa in verde: nuovi interventi di piantumazione e sostituzioni

Pisa, 3 marzo 2025 - Nell’ambito dell’attività di rinnovo arboreo, portato avanti dal Comune di Pisa, che punta a migliorare la qualità ambientale e a incrementare gli standard delle aree verdi cittadine saranno piantumati 49 alberi in diverse zone della città. Nello specifico riguarderanno i seguenti quartieri con delle specifiche tipologie: via Le Rene (3 esemplari di ontano), viale delle Piagge (7 tilia cordata), via San Jacopo (12 morus alba “Fruitless”), piazza San Luca (2 morus alba “Fruitless”), via Giusti (3 ligustrum lucidum), via del Bossolo (6 quercus ilex e 10 allori ad alberello) e area verde viale del Tirreno (6 oleandri)

Contestualmente nelle attività di monitoraggio del patrimonio arboreo del Comune di Pisa, svolte in collaborazione con Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Pisa e con i tecnici di Euroambiente, sono state effettuati alcuni sopralluoghi tecnici finalizzati a valutare le condizioni di vari esemplari arborei presenti nel territorio comunale. Al fine di tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica saranno rimossi 9 lecci in via Milazzo e via dell'Ordine di Santo Stefano a Marina di Pisa, sostituiti con lo stesso numero della medesima pianta, 5 pioppi nel parcheggio che si trova tra via Nenni e via Cisanello, al posto del quale saranno piantumati 10 alberi (pero da fiore), un pino domestico in via di Padule, al posto del quale sarà messo a dimora un ontano, un pino d'Aleppo in via San Guido e un pioppo bianco al confine tra il parcheggio in via Cisanello e il Parco Europa.

Per permettere l’intervento a Marina di Pisa in via Milazzo e via dell’Ordine di Santo Stefano è stata necessaria un’ordinanza emanata dalla Polizia Municipale in cui dalle 08.00 del 4 marzo fino alle ore 18.00 del giorno 14 marzo è previsto in via dell'Ordine di Santo Stefano (tra via Salvini e via Francardi, tra via di Gualduccio e via Orlandi e tra via Lanfreducci e via Cagliaritana) e in via Milazzo (tra via Orlandi e via Inghirami) il restringimento della carreggiata con divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati della strada.

Inoltre è in partenza l’intervento che mira ad aumentare la copertura arborea nel Comune di Pisa e a migliorare la resilienza climatica della città, con particolare riferimento alle “Ondate di calore”, attraverso la messa a dimora 115 nuovi alberi in 10 diverse zone del territorio, individuate in base alla necessità (carenza di alberi, maggior esigenza di ombreggiamento, presenza di aiuole). Le zone interessate sono: via Francesco Lavaggi, via di Gello, via Filzi, via Cuppari - scuole Oberdan, via dell’Aeroporto, via Rindi, Via Battisti - parco Stampace. Via De Ruggero – area skate park, formelle o aiuole stradali del litorale (Marina di Pisa e Tirrenia).