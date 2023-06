Pisa in campo contro il diabete

Un torneo di calcio tra i partner del Pisa Sporting Club all’Arena Garibaldi, aperto al pubblico e dedicato alla sezione pisana dell’Associazione Giovani Diabetici Pisa Aps che sarà presente all’evento con un proprio stand informativo e raccoglierà per l’occasione un contributo su base volontaria finalizzato allo sviluppo di progetti sociali molto importanti e condivisi. L’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio alle 17.30, con il tradizionale evento dedicato a tutti i partner commerciali, e non solo, della stagione agonistica appena conclusa. Testimonial d’eccezione l’atleta Monica Priore, che ha scoperto di essere affetta dal diabete mellito tipo 1 a soli cinque anni ma con grande tenacia e determinazione ha segnato pagine storiche dello sport e precisamente del nuoto; la Priore ha infatti completato la traversata dello Stretto e il Giro d’Italia a nuoto e per queste imprese ha ricevuto nel 2017, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica, che si aggiunge alla medaglia ricevuta dal suo predecessore Giorgio Napolitano. A sfidarsi sul campo quattro squadre che, in onore del Giugno Pisano, prenderanno il nome dei quattro quartieri storici (Santa Maria, San Martino, Sant’Antonio e San Francesco) che il 17 giugno di ogni anno si contendono sulle acque dell’Arno il Palio Remiero in onore di San Ranieri, Santo Patrono della nostra città. Questa sera nella Mediolanum Lounge dell’Arena Garibaldi il sorteggio che avrà il compito di comporre le squadre e dare il via alla corsa per il podio. Per il pubblico l’accesso alla Tribuna Inferiore aprirà a partire dalle 17. Non mancheranno sorprese con la presenza di personaggi del Pisa Sporting Club e con la partecipazione anche di Dario Di Tocco, il jockey che ha vinto il Derby d’Italia di galoppo indossando la croce pisana sul casco.