Pisa, impresa solo sfiorata Ko ai rigori nella Coppa Europea

Al termine di un cammino straordinario, da imbattuto, contro ogni pronostico, con una cavalcata entusiasmante, il Pisa Beach Soccer si è dovuto arrendere nella finalissima della Euro Winners Cup (La Champions del beach soccer), svoltasi a Nazarè in Portogallo domenica scorsa. Contro gli israeliani del Falfala Kafr Kassem infatti la squadra allenata da Matteo Marrucci si è arresa solo ai rigori, dopo un match ricco di emozioni. La partita è finita 2-2 durante i tempi regolamentari. Nonostante un dominio, legittimato anche da due pali colpiti dai pisani e il rigore sbagliato da Camillo Augusto, la sfida è stata molto sfortunata per i colori nerazzurri. Equilibrio perfetto durante i tre tempi con il doppio 1-1 tra prima e seconda frazione, mentre nel terzo tempo il risultato non è più cambiato. Una rete per Marinai e una per Ortolini per quanto concerne la squadra pisana, mentre è autore di una doppietta il calciatore della formazione israeliana Eliot. Ai rigori purtroppo è arrivato il 3-5 per gli israeliani che hanno festeggiato alzando la coppa, alla loro prima vittoria internazionale.

Delusione e lacrime per la brigata nerazzurra nonostante l’orgoglio di una partita giocata a viso aperto. Nel Girone di apertura infatti è arrivato un 5-4 di misura contro il Bsc Vit, mentre nella seconda partita successo rotondo per 6-1 contro il Grap, e infine nella terza partita i pisani si sono imposti 5-2 contro il Rostocker Robben. I pisani così, a punteggio pieno, si sono presentati al turno preliminare spazzando via i bulgari dello Spartak Varna per 5-2. Agli ottavi di finale altra importante impresa contro il Cd Marbella anche grazie a una doppietta del portiere Casapieri. Ai quarti di finale spettacolare vittoria per 3-1 contro i greci dell’Atlas. Giunti tra le migliori quattro d’europa, il Pisa Beach Soccer hanno vinto contro i padroni di casa dell’Acd O Sotao per 3-2, imponendosi con le reti di Bruno Xavier e il duo Marinai, ribaltando lo 0-2 iniziale del primo tempo. Dopo la finale persa per 7-5 contro gli israeliani del Falfala, questo è stato il commento della dirigenza: "Orgogliosi comunque di questo risultato strepitoso - ha dichiarato la società attraverso i propri canali social -. C’è ancora tanta strada da fare. Il prossimo passo sarà la poule scudetto della Serie A". Il prossimo appuntamento infatti è la corsa al titolo italiano, per cercare di confermare lo scudetto dello scorso anno. Michele Bufalino