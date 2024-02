Pisa, i fratelli e i cavalli. Corre dal 2005

Dominik Pastuzska, sposato e con una bambina, arriva dalla Polonia: "Terra di cavalli – ha dichiarato in una recente intervista – Vent’anni fa ho voluto raggiungere i miei fratelli che all’epoca operavano in Toscana e più precisamente a Pisa. Loro avevano aperto una scuderia seppur con grandi sacrifici e quindi ho pensato di fare un’esperienza italiana". Ha debuttato nel mondo delle corse nel 2005 e non ha praticamente mai smesso. Ora, da quanto si apprende, abita a Merano. Quest’anno ha disputato 93 gare, di cui 64 siepi. Ha vinto 6 corse mentre si è piazzato in 23 occasioni.