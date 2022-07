Malore in piscina, gravissimo bambino di 6 anni: è in coma

Articolo : Bambino di 5 anni rischia di annegare in piscina per una congestione

San Giuliano Terme (Pisa), 18 luglio 2022 - Versa in gravi condizioni un bambino d 6 anni soccorso ieri pomeriggio, dopo 17, nella struttura Piccolo Mondo, il parco dei divertimenti che insiste nel comune di San Giuliano a Pisa. Da quanto si apprende il bambino di origine straniera (probabilmente nord africano) avrebbe avvertito un malore in acqua, che avrebbe causato un arresto circolatorio.

Al momento è impossibile ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto. E’ scattato subito l’allarme alla centrale del 118. Sul posto è giunta un’ambulanza della P.A. di Pisa che si è prodigata nelle manovre salvavita. I sanitari hanno quindi utilizzato un defibrillatore, in dotazione alla piscina, per rianimare il piccolo. Appena è stato possibile il piccolo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello a Pisa, dove è stato intubato. Dato l'aggravarsi delle sue condizioni nel corso della notte i sanitari hanno disposto il trasferimento in elisoccorso al Meyer. Il piccolo adesso si trova in coma.