Pisa, Giornata Europea della Cultura Ebraica in Sinagoga

Si aprono le porte della Sinagoga di via Palestro. L’occasione sarà la Giornata Europea della cultura ebraica, giunta alla 24esima edizione, manifestazione in programma domenica. L’intenso programma prevede visite guidate in Sinagoga e il Cimitero Ebraico dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 (a cura di Coopculture). La mattina nel giardino della Sinagoga appuntamento alle 10.30 con la presentazione del libro di Piero Nissim "Tredici mesi. Storie dimenticate della Pisa Ebraica e di altri luoghi (Salomone Belforte & C., 2023). Interverranno i professori Alfonso Maurizio Iacono e Fabrizio Franceschini. Alle 11.45 seconda presentazione, questa volta del libro di Valentina Supino "Ombre del passato-una storia di esclusioni" (Aska edizioni, 2023). L’autrice converserà con Jenny Del Chiocca. E ancora alle 12.30 "La bellezza della vita", inaugurazione del defibrillatore donato alla Sinagoga dall’Associazione Cecchini Cuore. Le iniziative proseguiranno il pomeriggio, sempre nel giardino della Sinagoga. Alle 16.30, dopo i saluti istituzionali di Maurizio Gabbrielli, presidente della Comunità Ebraica di Pisa e del sindaco Michele Conti, si aprirà il convegno "Dio vide che era bello". Si susseguiranno gli interventi di Dora Liscia Bemporad, Anastazia Butitta, Davide Spagnoletto. Ultimo appuntamento della giornata, la sera alle 21.15. Il giardino ospiterà lo spettacolo teatrale "Neshamot" (Anime) con la drammaturgia di Annick Emdin (nella foto) e la regia di Carlo Scorrano (Compagnia Binario Vivo), commissionato dal festival Nessiah per la sua XXVI edizione.