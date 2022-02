Pisa, 9 febbraio 2022 - Un pendolare in media trascorre più di quattrocento ore all’anno sulla tratta Pisa-Firenze. Non contando gli imprevisti, certo. Pendolari si diventa: con il tempo ci si abitua ad avere in tasca, oltre al biglietto, un piano b. Mancano 6 minuti alle 7, il convoglio attende gli ultimi ritardatari prima di mettersi in marcia. Nelle carrozze del treno "Vivalto", tirate a lustro, nessuno resta in piedi e tutti i passeggeri indossano la mascherina Ffp2. Alcuni sonnecchiano, altri leggono un libro, ma c’è anche chi si presta a parlare. "Su questa tratta si verifica almeno un disagio a cadenza settimanale. L’ultimo episodio, che è rimbalzato subito sui social, è solo la punta...

Pisa, 9 febbraio 2022 - Un pendolare in media trascorre più di quattrocento ore all’anno sulla tratta Pisa-Firenze. Non contando gli imprevisti, certo. Pendolari si diventa: con il tempo ci si abitua ad avere in tasca, oltre al biglietto, un piano b. Mancano 6 minuti alle 7, il convoglio attende gli ultimi ritardatari prima di mettersi in marcia.

Nelle carrozze del treno "Vivalto", tirate a lustro, nessuno resta in piedi e tutti i passeggeri indossano la mascherina Ffp2. Alcuni sonnecchiano, altri leggono un libro, ma c’è anche chi si presta a parlare. "Su questa tratta si verifica almeno un disagio a cadenza settimanale. L’ultimo episodio, che è rimbalzato subito sui social, è solo la punta dell’iceberg di un sottostrato di ritardi, cancellazioni e guasti. Erano le 20 – racconta Fabio Solarino – e stavo attendendo il treno alla stazione di Empoli per tornare a Pisa. Dopo poco sul tabellone elettronico compare l’avviso che segnala il ritardo, a scatenare i passeggeri è stata però la motivazione: un animale non specificato, ma di grossa taglia, sui binari. Abbiamo dovuto attendere più di un’ora prima di poter partire".

Questa è solo una delle molteplici storie riportate sulla pagina Facebook "Pendolari della linea ferroviaria Firenze-Empoli-Pisa" che conta più di un migliaio di iscritti. "È dura la vita di chi “pendolareggia“", come afferma Carmela Giarletta, che ha coniato questo termine con le amiche-colleghe di scuola-pendolari per descrivere questa determinata condizione. "Abbiamo tutte una famiglia che ci aspetta a casa e che conta su di noi. Ogni ritardo o soppressione rappresenta un grosso disagio, perché ci toglie del tempo prezioso che potremmo passare con i nostri cari".

"L’ultimo guasto risale a due settimane fa – racconta la professoressa Laura Bandini –, quando il treno si è bloccato ad Empoli senza un cambio per raggiungere Signa. Abbiamo dovuto optare per un’alternativa di emergenza: un taxi che ci ha portato in tempo al lavoro, altrimenti avremmo fatto tre ore di ritardo, lasciando le classi scoperte". Tuttavia, nelle difficoltà queste donne si aiutano: "Siamo tutte sulla stessa barca e ormai noi pendolari ci conosciamo, parliamo, ci sosteniamo e facciamo rete", dice Garletta.

Intanto, il treno continua la sua corsa: Pontedera-Casciana Terme, San Miniato-Fucecchio, Empoli, per poi continuare il viaggio verso Firenze. A Empoli, sono tanti a scendere dal treno, ma anche a salire sul convoglio. In poco tempo, il binario si riempie di nuovo in attesa del treno successivo proveniente da Pisa e diretto a Firenze. Il tabellone elettronico che campeggia sopra alle nostre teste segna cinque minuti di ritardo. La stazione è piccola, un po’ vecchiotta, ma almeno ci sono un bar e un’edicola aperta che vende i biglietti direttamente al binario.

Il ritorno verso Pisa passa in un baleno. I turni della Oss Elena Signorini sono duri e mal si conciliano con i disagi menzionati. "Sono una pendolare da ben 16 anni, bimba" esclama. Ne ho viste e passate tante. I treni sono più nuovi rispetto al passato, ma i ritardi ci sono, anche se a volte lievi, e le cancellazioni sono aumentate. Ho scritto più volte anche a chi di competenza per chiedere una soluzione definitiva: meno treni, ma assicurati". Trenitalia risponde ai nostri lettori sul problema ritardi: "La tratta Pisa-Firenze, a partire dal Primo gennaio ha superato il 91% di puntualità (9 treni su 10 sono arrivati in orario). Eventuali ritardi possono essere riconducibili ad eventi esterni o a fattori di altra natura e non da criticità nel servizio".

Ilaria Vallerini