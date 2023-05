"Pisa e le Repubbliche Marinare tra le grandi mostre in cantiere"

"Quando ho incontrato i direttori generali dei musei al ministero ho proposto una serie di mostre, una delle quali deve essere sulle Repubbliche Marinare e partirà proprio da Pisa. Nei musei possiamo ricostruire la nostra storia". Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, visitando ieri il Museo delle Antiche navi per un’iniziativa elettorale di Fratelli d’Italia a sostegno di Michele Conti. "Sono pronto a mettermi a disposizione - ha promesso davanti ai direttori dei musei cittadini - per rendere sempre più efficace e moderno il sistema culturale pisano. La città ha tutti i requisiti e le strutture storico-culturali per recitare un ruolo da protagonista nel mondo. Pisa è una grande capitale della cultura: la sua storia e la sua tradizione lo testimoniano. Basta girare per le strade della città per avere la percezione di un grande passato e, speriamo, anche di un presente e un futuro di grande sviluppo. La cultura è uno dei pilastri della nostra Italia, accanto all’impresa e al genio italiano, abbiamo grandi potenzialità di sviluppo socio-economico proprio grazie alla cultura".

"Abbiamo chiesto al ministro Sangiuliano di aiutarci a far esprimere in tutte le sue potenzialità il circuito dei Lungarni. Un museo a cielo aperto da un punto di vista urbanistico e architettonico -ha detto l’assessore al Comune di Pisa e candidato al Consiglio comunale Filippo Bedini- Nel raggio di pochi chilometri si trovano gli Arsenali repubblicani, gli Arsenali Medicei, la Torre Guelfa, chiese storiche, musei nazionali come quello di Palazzo Reale, Palazzo del San Matteo, Palazzo Lanfranchi, Palazzo Blu, Le Benedettine, la Chiesa della Spina". E Conti ha rilanciato l’idea di "una nuova società municipalizzata che si occupi di produzione e promozione culturale: Pisa deve competere anche su questo terreno con altre città in Italia e in Europa e bisogna dotarla di professionalità specifiche e di una struttura adeguata ai tempi". Secondo Conti è necessario "dotare il settore di un moderno ente di governance e regia che, con strumenti normativi privatistici e operando secondo il modello ‘in house providing’ nell’interesse esclusivo del Comune, valorizzi, sviluppi, promuova e gestisca le attività culturali, di spettacolo e di intrattenimento nell’ambito comunale". La nuova società, ha concluso, "supporterà e promuoverà le tante attività e istituzioni cittadine, le importanti realtà museali, teatrali, musicali e artistiche, per favorire eventi culturali e di intrattenimento di ampio interesse e rappresenterà anche un’occasione di lavoro e occupazione per tanti giovani usciti dalle nostre Università".

Gab. Mas.