Pisa e il suo sogno su rotaia: "Tranvia? Finanziamenti nel 2024"

di Gabriele Masiero

"Vogliamo portare avanti un’autentica rivoluzione della mobilità pubblica e la tramvia è la madre di tutte le nostre sfide più ambiziose. Ho fiducia che entro l’estate del 2024 il nostro progetto possa essere finanziato". L’annuncio dell’assessore Massimo Dringoli arriva durante la presentazione delle iniziative del Comune per la settimana europea della mobilità e ha il sapore della scommessa vinta. "Sono molto fiducioso - spiega Dringoli - perché a breve completeremo lo studio di fattibilità che integra il progetto originario del collegamento stazione-ospedale di Cisanello, con i due nuovi bracci: quello che conduce a piazza dei Miracoli, destinato a intercettare i flussi turistici, e quello che arriva al Cnr e dunque al confine con il Comune di San Giuliano terme, che aumenta l’utenza interessata a questo servizio pubblico".

L’assessore ha anche annunciato che "il 22 settembre a Lucca ci incontreremo con i rappresentanti del Comune lucchese e del Comune di Livorno per riaffermare la volontà delle tre amministrazioni di lavorare con impegno alla metropolitana di superficie Livorno-Pisa-Lucca sul sedime ferroviario già esistente e stiamo anche studiando la possibilità di aumentare l’offerta di mobilità sostenibile con un car sharing elettrico". Di questa ulteriore opzione parla anche l’amministratore unico di Pisamo, Andrea Bottone: "E’ una soluzione futuribile, che valuteremo nel corso dei prossimi mesi: stiamo studiando il car sharing della città tedesca per capire come muoverci, visto il successo che ha riscosso".

Brema però ha quasi 550 mila abitanti ed è il capoluogo della sua regione che ospita tutti i principali centri nevralgici governativi e amministrativi. Ha dunque esigenze di mobilità diverse da quelle pisane. "Soprattutto per le percorrenze - spiega Bottone - e per questo abbiamo escluso dal prossimo bando di gara per individuare un player che faccia da global service della mobilità sostenibile, e che sarà pronta nelle prossime settimane, sia il car sharing che quello degli scooter elettrici. In entrambi i casi dovremo interloquire anche con gli altri comuni dell’area pisana per capire se la disponibilità del servizio è utile alla popolazione". E’ invece ormai compiuta la scelta del global service della mobilità green.

"Nelle prossime settimane il bando sarà licenziato - annuncia Bottone - e assegnerà a un unico soggetto la gestione di un migliaio di biciclette muscolari ed a pedalata assistita e di 600 monopattini elettrici. Sarà inserito un criterio di premialità a chi offre anche le cargo bike, le biciclette che possono essere utilizzate sia per il trasporto di bambini piccoli in un apposito ‘cassone’ coperto". L’amministratore unico di Pisamo, tuttavia, guarda avanti: "Da anni siamo all’avanguardia sulla mobilità sostenibile, lo dimostra la normativa nazionale sulla regolamentazione dei monopattini che si è ispirata proprio al modello pisano e ora stiamo studiando la possibilità di creare delle Bike box in città: si tratta di parcheggi coperti per i mezzi a noleggio. Stiamo ancora effettuando una ricognizione per individuare in città i luoghi più adatti anche in accordo con le prescrizioni della soprintendenza, essenziali per una città d’arte come la nostra". Ma il global service si farà e, assicura Pisano, "sarà uno scatto ulteriore verso una città moderna, efficiente e sostenibile che su questi temi può essere protagonista sia in Italia dove siamo l’ottavo bike sharing nazionale, che Europa".