“Pisa e il Mare”, a Palazzo Gambacorti il convegno sulla storia del porto mercantile e dell’arsenale militare

Pisa, 12 maggio 2022. Si terrà domani, venerdì 13 maggio alle 17.30 in Sala Baleari a Palazzo Gambacorti, la seconda conferenza sulla storia di Pisa, dal titolo “Pisa e il Mare”, organizzata dall’Assessorato alle Tradizioni della storia e dell’Identità di Pisa. “L’iniziativa – spiega l’assessore Filippo Bedini - si pone in continuità con la presentazione del restauro del plastico degli Arsenali Repubblicani, che è ancora esposto nell’atrio del Comune. Il professor Fabio Redi, archeologo pisano docente dell’Università di Pisa, ci racconterà più nel dettaglio come erano il porto mercantile e l’arsenale militare nei secoli della Repubblica, dal XI al XV secolo”.

“Alle iniziative a carattere amministrativo portate avanti dal Comune di Pisa – prosegue Bedini -, come il restauro dei costumi dei cortei storici o come il restauro del plastico, vogliamo affiancare iniziative a carattere storico culturale che diano la possibilità di approfondire, attraverso le parole degli studiosi in materia, come era la Pisa di questo periodo storico, che rappresenta l’apogeo della potenza pisana. Ascoltando la ricostruzione scientifica dell’archeologo Redi, cercheremo di immaginare com’era questa parte della città, che rappresentava sicuramente la più importante in quell’epoca, considerato il rilevo della flotta pisana, sia per le rotte commerciali, ma soprattutto per la presenza dell’arsenale militare. È un modo per dar seguito al lavoro fatto con il restauro del plastico e concluderlo con un approfondimento culturale aperto a tutti i cittadini.”