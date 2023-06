Pisa e i suoi progetti di vita Asl e Società della Salute "Ora un tavolo sulla disabilità"

"Istituire in tempi brevi il tavolo della disabilità e l’organo collegiale che si occuperà della valutazione multidimensionale per la predisposizione del progetto di vita a cui parteciperanno anche le associazioni del terzo settore". E’ la promessa arrivata ieri da Asl e Società della Salute durante la tavola rotonda del convegno "Progetto di vita e disabilità", svoltosi alla Stazione Leopolda e promosso dalle associazioni Aipd Pisa, Anmic, Coordinamento Etico dei Caregivers, Eppur si muove, l’Alba e centro "le Vele" della Fondazione Dopo di noi, alla quale hanno partecipato i rappresentanti degli enti territoriali: Laura Guerrini (Asl Toscana nord ovest); Sabina Ghilli (Società della salute), Michele Cristofano (Aoup), la provveditrice agli studi Lorenza Lorenzini, Luca Fanucci (delegato all’integrazione degli studenti e del personale con disabilità e Dsa dell’università di Pisa), Serafina Vella (collocamento mirato disabili Pisa), Lisa Perugino (Referente per la medicina legale a Pisa dell’Asl Toscana nord ovest e Francesca Tinelli (neuropsichiatra infantile della Stella Maris). La necessità di fare rete, hanno assicurato i rappresentanti degli enti, "è condivisa da tutti e lo è tanto di più insieme alle associazioni del terzo settore, che insieme a noi operano sul campo per rappresentare i bisogni delle persone disabili e delle loro famiglie".

Nella sala grande della Leopolda gremita si è sviluppato anche un dibattito che ha coinvolto non solo gli addetti ai lavori ma anche coloro (persone disabili o loro familiari) quotidianamente chiedono risposte sul tema dell’autodeterminazione e della vita indipendente. La tavola rotonda è stata infatti introdotta dalle relazioni di Elena Vivaldi, professoressa associata della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che ha illustrato anche gli aspetti giuridici della recente legge delega del governo sulla disabilità, e Lucilla Frattura, psichiatra ed esperta di valutazione della disabilità secondo la classificazione internazionale. "Il Progetto di vita - hanno osservato le associazioni promotrici, ma anche le persone intervenute dal pubblico - è un aspetto determinante per vivere un’esistenza dignitosa e occorre uno scatto in avanti da parte delle istituzioni per riconoscere i bisogni e fornire risposte e prestazioni".

Al termine della discussione, concludono i promotori del convegno, "siamo soddisfatti del percorso di rete avviato e siamo pronti a collaborare e vigilare sull’attuazione della legge delega ponendo al centro la persona con i suoi bisogni, i suoi desideri e le sue aspettative".

