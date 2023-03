"Pisa dopo la pandemia, più forte e coesa È in grado di rispondere alle sfide del futuro"

Si inaugura oggi, a Palazzo Gambacorti, la mostra fotografica "Pisa, la nuda bellezza", una cronaca per immagini che vede al centro la città nel periodo storico più difficile degli ultimi secoli serve anche a raccontarla in controluce. Sindaco, che Pisa era e che Pisa è oggi? "Certamente lo scoppio improvviso della pandemia ha creato in tutti noi uno spartiacque indimenticabile. Anche la nostra città piombò in un clima di paura mai conosciuto prima. Ricordo che quei primi giorni nessuno sapeva nemmeno come affrontare l’emergenza e ci affidammo al buon senso e alla solidarietà. Possiamo senz’altro dire che oggi i pisani sono più consapevoli dei rischi, anche perché tante famiglie portano il peso di una perdita o di una sofferenza causata dal Covid.. Mi auguro che con l’impegno di tutti riusciremo al più presto a uscirne fuori e la mostra che abbiamo voluto organizzare vuole essere anche testimonianza di quel periodo e di quel che è stata la capacità di ognuno di affrontarlo". La pandemia è stato uno tsunami che ha sconvolto le vite di tutti e per migliaia di famiglie ha portato lutti e difficoltà economiche: come ne stanno uscendo i pisani? "Immediatamente dopo l’emergenza sanitaria è scoppiata quella sociale ed economica che...