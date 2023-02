Pisa, detenuto cerca di impiccarsi: un agente lo salva in extremis

L'interno di un carcere

Pisa, 28 febbraio 2023 – Ha tentato di impiccarsi nella sua cella, ma è stato salvato in extremis dall’intervento tempestivo di un’ agente della Polizia penitenziaria, che è riuscito a fermarlo e liberarlo prima che fosse troppo tardi.

E’ successo nel carcere di Pisa, “Don Bosco”, dove un detenuto magrebino ha cercato di togliersi la vitaa impiccandosi. A denunciare l’accaduto è la segreteria provinciale di Pisa della Uil Polizia penitenziaria. L’episodio è avvenuto il 23 febbraio. “Divulghiamo solo ora questa notizia – si legge in una nota – , perché la situazione clinica del giovane magrebino è stata davvero critica. L’unica certezza, è che la scelta di togliersi la vita è originata da uno stato psicologico di disagio. La gestione dei ristretti psichiatrici andrebbe gestita con personale medico specialistico in apposite strutture, e non all’interno degli istituti penitenziari, dove a tale carenza sopperisce unicamente la Polizia penitenziaria. Solo lo spirito di sacrificio dell’agente di Polizia penitenziaria, è riuscito a evitare il peggio. Come sindacato ci complimentiamo con il nostro collega per la sua alta professionalità, e senso del dovere”.