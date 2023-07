Pisa, Controlli dei Carabinieri tra la Movida - Sanzioni ed Inadeguatezze Riscontrate

Controlli tra la movida. Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio dei carabinieri della Compagnia di Pisa, concentratisi, sabato, nel centro storico; questa volta, con il supporto del personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno, è stato condotto il servizio nelle zone più interessate dalla movida-notturna. Nello specifico i reparti speciali dell’Arma, con l’ausilio dei militari della Compagnia, hanno controllato alcuni esercizi commerciali:  il Nucleo Antisofisticazione ha proceduto al controllo di un esercizio commerciale, applicando una sanzione amministrativa di 2000 euro, per la mancata attuazione del manuale di autocontrollo Haccp; il locale è stato inoltre segnalato all’Autorità sanitaria poiché sono state riscontrate inadeguatezze delle condizioni igenico-sanitarie (sporco diffuso pregresso, esfoliazione d’intonaco dalle pareti, muffa e la collocazione di alcune bevande in locali non idonei allo stoccaggio); Il Nucleo Ispettorato del Lavoro ha proceduto al controllo di due esercizi commerciali sulla documentazione relativa alla formazione dei lavoratori ed all’installazione degli impianti di videosorveglianza. Durante il generale servizio sono state poi controllati dai carabinieri della Compagnia di Pisa, una ventina di presenti.