Pisa città universitaria e dei giovani: "Ma dovrebbero ascoltarci di più"

Pisa è una tra le cinque città che sono arrivate alla fase finale del Premio Città Italiana dei Giovani, iniziativa del Consiglio Nazionale dei Giovani per stimolare l’engagement attivo dei ragazzi e delle ragazze nelle politiche locali e nei processi decisionali a livello territoriale. Insieme a Catania, Teramo, Jesolo e Potenza, Pisa è una delle città che più si è impegnata per rafforzare i processi di coinvolgimento e partecipazione giovanile e testimoniare l’importanza fondamentale dell’impegno degli enti locali nel promuovere politiche che mirano a rispondere alle esigenze delle giovani generazioni. I ragazzi e le ragazze però tendono a osservare più i lati negativi che quelli positivi, come Angelo Ostuni. "Mi sono trasferito qui a Pisa da poco meno di sei anni per studiare qui all’Università, prima stavo a Cisterna di Latina, vicino Roma - dice Angelo Ostuni - Onestamente trovo Pisa una città abbastanza a misura di giovani magari per quel che riguarda le offerte universitarie, con tre atenei di eccellenza come Unipi ma soprattutto la Sant’Anna e la Normale, il problema è l’attrattività della città in sé. Avendo vissuto una grande città posso dire che qui negozi e locali vari sono poco interessanti o specifici, e non è un problema di dimensione perché una città come Lucca, che ha meno abitanti di Pisa, è più fornita. Sicuramente Pisa -continua - ha investito molto sui giovani, sa come accoglierli, formarli e dargli spazi per confrontarsi, però poi parlandone anche con molti miei colleghi vedo che molti non puntano a restare qui in futuro. Serve a poco farmi entrare nei processi decisionali del territorio se poi non resta qui".

Uno degli aspetti negativi secondo Claudia Cerrini è però il fatto che i giovani vengano coinvolti ma non ascoltati. "Fin dai tempi del liceo qui a Pisa - afferma Claudia Cerrini - mi è sempre piaciuto il fatto di potermi facilmente interfacciare con le varie amministrazioni comunali, visto che la città è mediamente piccola e tutto quanto è vicino. Negli anni ho visto l’interesse per far partecipare i giovani alla vita politica della città e di tante associazioni che si impegnano per costruire uno zoccolo duro di giovani che saranno gli eredi del futuro. E questo lo considero un grande pregio. Crescendo però mi sono accorta sempre di più che a Pisa i giovani sono coinvolti ma dovrebbero essere anche ascoltati di più, c’è troppo ’nonnismo’. Sono contenta che si facciano politiche per le nuove generazioni, ma è importante iniziare a far decidere i giovani, farci parlare e magari anche sbagliare, ma considerarci veramente come cittadini e non solo come elettori".

Mario Ferrari