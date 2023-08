"Pisa: Città insicura, Mannocci attacca la giunta della Lega"

"La situazione sicurezza a Pisa è ormai molto grave e serve da subito invertire la rotta come osservato anche dall’ex consigliere comunale della Lega, Gino Mannocci, criticando la propria giunta per la mancanza di progetti e l’immobilismo di questi anni". Lo afferma il capogruppo del Pd, in consiglio comunale, Matteo Trapani, commentando la disavventura che l’avvocato leghista ha raccontato ieri su La Nazione, riferendo del furto del suo monopattino subito in zona stazione e del fatto che il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione del presunto ladro immortalato dalle telecamere di videosorveglianza perché quelle immagini non rappresenterebbero una prova sufficiente per sostenere l’accusa in giudizio. Riservandosi di opporsi alla richiesta di archiviazione, Mannocci ha anche riflettuto sull’efficacia delle telecamere di sicurezza come strumento di prevenzione sollecitando l’applicazione di una mozione da lui promossa è approvato del 2021 (ma da allora mai applicata) di istituire i nuclei volanti della polizia municipale per garantire "pattugliamenti costanti e veloci di agenti in scooter".

"In questi anni - ha sottolineato, invece, Trapani - abbiamo detto più volte che la sicurezza era ormai diventata critica proprio per la mancanza di interventi sociali, urbanistici e a presidio del territorio di questa amministrazione. Oggi l’ex consigliere della Lega Mannocci ci dà ragione attaccando quanto fatto dalla sua collega di partito, l’assessora Bonanno, e oggi dal sindaco. In 5 anni la più assente dalla dinamica cittadina è stata proprio l’assessora Bonanno che è tuttavia stata premiata dal sindaco con un nuovo assessorato". Secondo il capogruppo dem è stato "devastato il corpo di polizia municipale, sempre più a corto di personale e dotazioni, chiedendo di svolgere ruoli fuori dal proprio compito e lasciandolo senza comandante, non si è riusciti ad instaurare un rapporto di collaborazione vero e produttivo con questura e prefettura sul contrasto a certi fenomeni".

Infine, conclude Trapani, "si sono lasciati numerosi spazi della nostra città al degrado senza alcun intervento sociale e urbanistico, non si è dialogato con le associazioni di categoria, si è portata avanti una propaganda senza incidere veramente sul problema: un esempio ne sono gli stessi progetti urbanistici che hanno interessato la stazione e i parchi che invece che riorganizzare le aree come luoghi vissuti e di incontro sono diventati grandi spazi vuoti, già in degrado e non vivibili e la mancanza totale di progetti sociali nei quartieri".