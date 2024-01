Pisa Città 30, l’esperto anti velocità: “Una misura che riduce incidenti e caos traffico”

Pisa, 24 gennaio 2024 – Abbassare i limiti di velocità in area urbana a 30 km/h, per ridurre gli incidenti. La scelta di Bologna divide l’Italia e la politica, con il ministro per le Infrastriutture Matteo Salvini che si scaglia contro il ‘partito anti auto’. Ma Pisa potrebbe mai diventare una Città 30? "Decisamente sì". Ne è convinto il professor Marco Avvenuti, delegato alla sostenibilità per il dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa e socio attivo di Fiab. "Tutte le città possono diventarlo – afferma il professor Avvenuti – . Ormai in tutta Europa questa misura viene adottata per ridurre incidenti e traffico".

Ma ci sono anche polemiche..

"Ritengo paradossale e sconcertante che a livelli altissimi si facciano questioni politiche o ideologiche. Città30 è una tecnica per aumentare la sicurezza dei cittadini in modo economico, semplice e senza penalizzare nessuno".

Non reputa che possano esserci ripercussioni sul traffico?

"La velocità media nelle città raramente supera i 25 km/h, indipendentemente dal limite a 30 o a 50. I dati dimostrano che la velocità media aumenta dove è presente Città30: diminuiscono infatti le auto in circolazione per far spazio a una mobilità sostenibile ed essendoci meno traffico chi usa l’auto ne trae un beneficio. È il motivo per cui questa misura non è mai stata abbandonata laddove applicata".

E porterebbe dei vantaggi a Pisa?

"Una misura come Città30 si potrebbe applicare molto meglio a Pisa rispetto a Bologna e Milano, nel raggio dei 5km è dimostrato che si arriva più velocemente a piedi piuttosto che in macchina. I vantaggi sono innegabili e soprattutto c’è una drastica riduzione degli incidenti in città. Più del 70% degli incidenti avviene in ambito urbano, più della metà degli incidenti è causata dall’eccesso di velocità. Gli incidenti stradali in ambito urbano sono la prima causa di morte per i giovani dai 18 ai 25 anni. Non possiamo opporci a Città30 per ideologia, è un ottimo modo per ridurre queste morti in città che non possiamo più tollerare, oltre a portare altri vantaggi".

Ad esempio?

"Pisa diventa più vivibile: si creano nuovi spazi per essere condivisi e non riservati alle auto. Ci sarebbe un miglioramento della qualità dell’aria urbana, ergo meno inquinamento ed è dimostrato che dal punto di vista sociale i benefici sono irreversibili".

A Bologna però molti automobilisti si lamentano...

"A Bologna Urbana la velocità media era 17 km/h anche prima di Città30. Ciò che si sta osservando a Bologna è che la sensazione di congestione sta già diminuendo. Aggiungo un dato matematico: su una distanza di 5km la differenza tra viaggiare a 50km o 30km è minima. Credo che le lamentele dipendano da una spinta soggettiva non dimostrata dai dati. Città30 funziona a beneficio di tutti, non è una lotta tra ciclisti e automobilisti, anzi: chi vuole continuare a utilizzare l’auto ne trarrà benefici. Quindi basta aspettare".