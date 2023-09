Pisa celebra la fine dell’assedio E il Palio va a Porta San Marco

Dal 1499 al 2023, ieri pomeriggio è andata in scena al Bastione Stampace, la rievocazione storica dell’8 settembre 1499, giorno in cui, dopo 38 lunghi giorni di assedio, l’esercito fiorentino comandato da Paolo Vitelli, fu costretto ad abbandonare l’assedio portato alla città di Pisa, al Bastione. Prima il corteo del gruppo storico Balestrieri di Porta San Marco, in collaborazione con la Compagnia dei Balestrieri di Lucca per poi sfidarsi per il palio, in una sfida nella balestra, vinta, appunto dai pisani. Ma non solo, accampamenti medievali, attività di falconeria con esibizione di volo dei rapaci e palio tra balestrieri, è stata una giornata all’insegna del racconto e della memoria della storia e dell’identità Pisa. Nella mattinata invece è stata deposta la corona di alloro da parte delle autorità cittadine, con presenza Gonfalone della città con valletti in costume storico, drappello d’onore dei "Balestrieri di Porta San Marco" e degli altri gruppi storici partecipanti. "La ricorrenza dell’8 settembre, come quella del 10 luglio – ha dichiarato l’assessore alle tradizioni, Filippo Bedini - sono due pagine importanti della storia pisana, che rappresentano un periodo da riscoprire, quello della Seconda Repubblica di Pisa, in cui emergono caratteristiche importanti dell’identità del popolo pisano. La tradizione che portano avanti i Balestrieri è importante perché Pisa ha avuto grandissima storia di tecnologia militare nell’uso della balestra. Legare l’evento del trofeo del lancio con le balestre a momenti della storia di Pisa declina alla perfezione il filo conduttore che deve unire la rievocazione storica con la cultura, l’identità della città". Oltre all’assessore, protagonisti della giornata Cristiano Scarpellini, presidente dell’associazione Balestrieri di Porta San Marco, Renzo Ciangherotti, segretario associazione Balestrieri di Porta San Marco, gli Armigeri di Sacco e i falconieri dell’associazione Falconeria Sunrise.