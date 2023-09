Pisa, capitale digitale. Fra Gioconda e Tottil’Internet Festival 2023

E’ "Artificiale" la parola chiave dell’edizione numero 13 di Internet Festival che dal 5 all’8 ottobre ‘occuperà’ 20 location diverse in città, dalle aule delle più prestigiose istituzioni accademiche e di ricerca, a musei, centri congressi, cinema e circoli culturali, con decine di ospiti di fama internazionale. Quattro intensi giorni di attività trasversali: dalle conversazioni tecnico-scientifiche agli spettacoli; dalle installazioni interattive ai T-Tour alle attività per bambini e ragazzi che inizieranno già mercoledì 4 ottobre, allungando di fatto la durata del festival.

Tante e originali le ‘occasioni’ per indagare il digitale. Durante If 2013 sarà possibile trasformarsi in Leonardo e dipingere la propria Gioconda, prendere un virtual-caffè con Francesco Totti o un aperitivo digitale con il campione di rugby Martín Castrogiovanni, conoscere il sistema di salvataggio dal cielo tramite droni in caso di incendi, sperimentare in anteprima la app sviluppata per sensibilizzare le nuove generazioni contro la violenza sulle donne, mettendosi nei panni della vittima grazie a un visore 3D, assistere a una sfilata di moda realizzata in parte grazie all’AI. Tra i protagonisti del programma filosofi del calibro di Éric Sadin e Pascal Chabot e scienziate come Alessandra Sciutti, il sociologo Daniele Marini e Vera Gheno, linguista, saggista e traduttrice, Oyidiya Oji Palino, European Network Against Racism Aisbl (Enar), per un focus sull’utilizzo dei dati biometrici, il riconoscimento facciale e le discriminazioni intrinseche al sistema.

Ma anche Licia Troisi, autrice dei mondi artificiale della letteratura fantasy, l’attrice, autrice e imitatrice Sabina Guzzanti e l’attore, musicista e comico Carlo Amleto. In anteprima la presentazione dei dati sul fenomeno delle dipendenze legate alla Rete, raccolti dal Gruppo di Epidemiologia e Ricerca dell’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr di Pisa.

Al centro di incontri e dibattiti il futuro dell’agroalimentare tra naturale e artificiale, l’evoluzione del mondo editoriale tra booktoker, podcast e nuove serie tv. Torna anche l’hackathon organizzato da Rjc Soft, che quest’anno ha ricevuto candidature da tutto il mondo. In cartellone anche djset video-artistici, live painting, lo spettacolo teatrale curato dai Sacchi di Sabbia e Davide Barbafiera insieme con le persone in detenzione nella casa circondariale Don Bosco, concerti e il closing party. Ricco il parterre dei partner: da Avm, azienda tedesca leader nei prodotti per la connettività a banda larga e per la domotica, a Holocron, azienda pisana specializzata nello sviluppo di software custom che metterà a disposizione la propria sede - lo storico Palazzo Simoneschi - per incontri e un’installazionedialogo con l’intelligenza artificiale; e poi ancora da TD Group Italia, realtà pisana con oltre 40 anni di esperienza nell’ICT, il Polo Tecnologico di Navacchio, Toscana Energia, DevItalia insieme a Mix, C-Lex Studio Legale, Una-Aziende della Comunicazione Unite, Commedia, Tech Jobs Fair e molti altri ancora. Internet Festival 2023 è promosso da Regione, Comune, Registro .it e Istituto di Informatica e Telematica del Cnr, Università di Pisa, Scuola Sant’Anna, Scuola Normale insieme a Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest, Provincia e Associazione Festival della Scienza.