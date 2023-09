"Pisa capitale della ricerca aperta al grande pubblico"

"Se non noi chi? Pisa è un unicum e Bright nella nostra città mostra una concentrazione unica di centri ed enti di ricerca". Lo dice il rettore di Unipi Riccardo Zucchi che aggiunge: "Mettere la nostra ricerca fuori dai laboratori e quindi nelle piazze, coram populo, significa da un lato stimolare la curiosità ma anche sollecitare i più giovani le nuove generazioni a darci in qualche modo torto con spirito critico e curioso". L’università, va sottolineato che è stata la coordinatrice delle attività in cinque piazze per cinque in collaborazione con Normale, Scuola? Sant’Anna, Cnr, Infn, Ingv, EGO-Virgo e Scuola Imt Alti Studi Lucca. Sabina Nuti rettrice della Scuola Sant’Anna dichiara: "Bright è un’occasione molto amata e molto attesa dai ricercatori. E’ un’occasione poi per le famiglie e per i figli degli stessi ricercatori. Aprendo i nostri laboratori infatti, i più piccoli capiranno dove vanno i genitori la mattina e dove stanno per così tante ore". Vincenzo Longo per il Cnr aggiunge: "Visto che si sta parlando di studenti, di alunni, di bambini, l’area del Cnr pisano, la più grande d’Italia, abbraccerà per il 29 settembre ben 500 alunni. Le nostre iniziative sono praticamente andate sold out sin dall’inizio".

Fabrizio Oppedisano della Scuola Normale dice: "Bright è l’occasione pe noi per dare pillole di tutte le materie e discipline che affrontiamo alla Scuola. E’ un momento di partecipazione dell’intera Normale". Tomaso Esposti Ongaro di Ingv dice: "E’ bello trovare partecipazione e collaborazione a Bright che dovrebbe durare sempre. Il metodo scientifico ha bisogno di questo e cioè di spirito di partecipazione e collaborazione". Paolo Spagnolo era presente per l’Infn ed ha dichiarato: "Fino a qualche anno fa si parlava pochissimo di terza missione. Questa mentalità di chiusura, se pur non voluta, oggi non c’è più. La terza missione e cioè il comunicare e trasmettere quanto facciamo nei nostri laboratori è fondamentale. Fa bene alla comunità scientifica ed alla società". Massimo Carpinelli, direttore di Ego Virgo conclude dicendo: "Ego virgo guarda al futuro delle prossime generazioni. Gli studenti di scuole elementari, medie e superiori avranno l’opportunità di visitare l’interferometro Virgo. Nel pomeriggio le attività si sposteranno a Pisa, pe "Intervista al Pianeta Terra" in Piazza Dante ci saranno due stand di cui uno dedicato ai più piccoli". L’inaugurazione è prevista alle 16 in Logge di Banchi alla presenza dei rappresentanti dei vari enti e delle autorità. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito https:www.bright-night.it2023.

Ca.Ve.