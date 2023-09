Pisa capitale del mare . Marinai d’Italia in festa

Un grande evento, la cui organizzazione è durata ben 4 anni, fa il suo ritorno in Toscana dopo oltre 50 anni. Pisa infatti diventerà la capitale del mare e si sta preparando ad ospitare il XXI raduno nazionale dei Marinai d’Italia.

L’evento è organizzato dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (Anmi) tramite il Gruppo Marinai di Pisa. Si delinea un programma intenso che include conferenze al Museo delle Navi Antiche e attività mirate agli studenti, come un concorso di pittura e un concorso fotografico.

Prevista un’attività per gli studenti, in cui verrà simulato un esercizio di soccorso con la partecipazione della Croce Rossa, dei Vigili del fuoco e della Guardia costiera. Inoltre un’esercitazione di soccorso, che vedrà l’impiego dei cani, con la partecipazione della Croce Rossa, dei Vigili del fuoco e della Guardia costiera, che in quell’occasione metterà a disposizione un elicottero soccorritore. Sono attesi oltre 5000 partecipanti provenienti da tutta Italia che si riuniranno per l’evento.

L’Anmi conta circa 35.000 soci e più di 400 gruppi in Italia e all’estero. Gli appuntamenti principali saranno sabato 23 e domenica 24 settembre.

In particolare domenica 24 ci sarà il defilamento sui Lungarni, con la presenza di alcuni reparti della forza armata, il sorvolo degli elicotteri e la sfilata dei soci.

"Il raduno nazionale dei Marinai d’Italia è per Pisa un appuntamento importante, una bella occasione per tornare a collegare la nostra antica storia e tradizione con il mare - ha detto il sindaco di Pisa, Michele Conti -. Abbiamo lavorato molto per accogliere e ospitare nel migliore dei modi le migliaia di visitatori attesi in città per tutta la settimana. Sarà una grande occasione di festa per la città, per i nostri cittadini ma anche per i tanti turisti che saranno sui Lungarni a godere di questa grande festa della Marina militare".

"Torniamo in Toscana dopo 53 anni con il nostro raduno nazionale che avviene ogni quattro anni - ha detto il presidente dell’associazione nazionale Marinai d’Italia Pierluigi Rosati -, con un programma che non si svolge solo per un fine settimana ma è articolato su più giorni con tante iniziative, anche di beneficienza e solidarietà. Il nostro obiettivo è portare il concetto della marittimità ai cittadini e in particolare alle giovani generazioni. È importante che si capisca cosa vuol dire il mare che troppo spesso non viene riconosciuto".

L’inaugurazione delle mostre istituzionali MMI, ANMI e Modellismo, con la madrina Isabella Campagnol si svolgerà domenica 17 settembre alla Stazione Leopolda.

"Siamo molto orgogliosi di ospitare nella nostra città di Pisa il nostro raduno nazionale - ha detto il presidente del Gruppo Anmi di Pisa, Giorgio Galigani -. Ringrazio l’amministrazione comunale che ci ha supportati fin dall’inizio del progetto. Ora siamo alla fase finale e da domenica 17 settembre inizierà la ‘Settimana del mare’, con un programma articolato di conferenze, mostre, concorsi e anche una partita di calcio di solidarietà insieme alla Primavera di Pisa Sporting Club".