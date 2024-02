Pisa capitale dei giovani: "In finale al primo colpo. Invitiamo le associazioni a fare squadra con noi"

di Gabriele Masiero

PISA

Pisa ci crede. Al primo colpo infatti la città è riuscita a entrare tra le finaliste, decretate dal consiglio nazionale giovani in collaborazione con il dipartimento delle politiche giovanili presso la presidenza del consiglio dei ministri e l’agenzia nazionale per la gioventù, del premio Città italiana dei giovani per l’edizione 2024. "Stavolta - ha detto l’assessore alle politiche giovanili, Frida Scarpa - abbiamo alzato la mano e deciso di partecipare: è la prima volta che la nostra città decide di farlo e per questo abbiamo costruito un progetto articolato che mette i nostri giovani al centro della partecipazione e della vita pubblica e amministrativa cittadina".

"Arrivare subito in finale – dice Scarpa – è per noi il segnale che stiamo lavorando nella direzione giusta in tema di politiche pubbliche per i giovani e che il progetto presentato ha convinto la giuria. Pisa è città che da sempre accoglie i giovani grazie anche alle sue eccellenze accademiche e ha un vivace tessuto culturale e associativo che deve essere potenziato e messo a sistema, per questo invito tutte le associazioni giovanili del territorio a supportare il progetto e sostenere la candidatura, diventandone parte integrante: per farlo è sufficiente inviare una dichiarazione di adesione entro le 23.59 del 18 febbraio che allegheremo al progetto presso la Presidenza del consiglio dei ministri". L’obiettivo è costruire un luogo fisico (il suo corrispettivo virtuale) dove realizzare eventi, laboratori e spazi collaborativi grazie ai quali i partecipanti potranno acquisire competenze, esprimersi e partecipare alla vita cittadina. "E qui collocheremo anche la Consulta dei giovani che stiamo costruendo - prosegue Scarpa - perché intendiamo programmare sempre di più iniziative partecipate rivolte ai nostri giovani, nell’ottica di una reale condivisione con le organizzazioni giovanili, le associazioni culturali e sportive le organizzazioni studentesche e tutti gli altri soggetti. I giovani sono la nostra ricchezza e noi scommettiamo su di loro". Nel progetto sottolinea l’assessore "parliamo di opportunità aggregative che non siano prodotti da consumare passivamente, ma anche di partecipazione attiva nei processi decisionali, costruzione di una prospettiva di vita in linea con le proprie aspettative, per disegnare un nuovo rapporto con la comunità giovanile basato sul riconoscimento di risorse generative, identità culturali e diritti, promuovendo un sistema di cooperazione stabile e innovativo tra le istituzioni e i giovani in grado di sostenere percorsi di consapevolezza, crescita professionale e inclusione, rendendo i giovani protagonisti della vita cittadina". L’obiettivo finale, conclude Scarpa, è "mettere a disposizione della comunità giovanile non solo uno spazio, ma anche supporti digitali dedicati e un budget da impiegare nelle attività progettuali secondo le indicazioni formulate dalla Consulta".