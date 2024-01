"Pisa: Auguri alla signora Lea Cesqui per il suo 100esimo compleanno"

Il Comune di Pisa ha fatto gli auguri alla signora Lea Cesqui nel giorno del suo 100esimo compleanno. La consigliera Virginia Mancini si è infatti recata a Villa Santa Caterina, omaggiandola di un tralcio di orchidee e di una pergamena con gli auguri del sindaco di Pisa, Michele Conti. Lea è nata a Pié de La Rocca, un piccolo nucleo proprio alle pendici del Monte Patino ed è arrivata a Pisa a 14 anni, poco prima della guerra, per imparare il mestiere di bottega. Si alternava tra Pisa (col padre), Livorno e Carrara (con gli zii). A Pisa tutte le botteghe “norcine” sono state gestite per decine di anni da famiglie provenienti da Ancarano e Campi. Prima della guerra la casa e la bottega del padre si trovavano al Portone, in via Fiorentina, vicino alla chiesa. Verso la fine della guerra, come molti pisani, dovette “sfollare” nella campagna e al ritorno i bombardamenti del 31 agosto 1943 avevano raso al suolo molte case, tra cui quella del futuro sposo, Dino Marinelli, a Porta a Mare. Dopo il matrimonio i coniugi, con la primogenita Concetta e le cognate Egle ed Elvira, andarono ad abitare nella nuova casa ricostruita nel 1950 sull’angolo di via di Porta a Mare con via Conte Fazio. Il posto di Lea era il banco, nella bottega di “piazza”. Dopo la chiusura dell’attività Lea si è dedicata interamente alla famiglia, a cui si erano aggiunti i nipoti.