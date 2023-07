Pisa, Approvato Rendiconto di Gestione 2022, Avanzo di Bilancio di 15 Milioni di Euro

PISA

Disco verde ieri dal consiglio comunale, con 20 voti a favore e nove contrari, per il rendiconto della gestione del 2022. Il bilancio consuntivo delle spese e delle entrate sostenute dall’ente comunale, sia in termini finanziari che economico-patrimoniali, certifica un avanzo di bilancio di circa 15 milioni di euro. Il Comune di Pisa negli ultimi cinque anni: ha quindi generato un avanzo utilizzabile mediamente tra i 15 e i 16 milioni, con la punta massima del 2020 di oltre 18 milioni. "Questo rendiconto di gestione evidenzia come l’amministrazione abbia lavorato poco e male sulla programmazione – denuncia il consigliere Pd, Enrico Bruni -. Il rendiconto avrebbe dovuto essere approvato per legge quasi due mesi fa. La maggioranza ha così forzato convocando a stretto giro le commissioni".

I punti di merito secondo Bruni non tornano. Il consigliere dem denuncia, infatti, il basso tasso di riscossione che porta a una evasione molto alta, la diminuzione della spesa per il personale, il calo degli oneri di urbanizzazione, l’aumentare dei mutui e la diminuzione dell’avanzo di amministrazione dai 18 del 2018 ai 14 milioni di oggi.

"Tanti annunci e pochi fatti – spiega il capogruppo Pd, Matteo Trapani –. La previsione, ad esempio, di un fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale (cioè, gli impegni di spesa degli esercizi precedenti a fronte del quale non sono stati fatti i pagamenti), è indice di una difficoltà di spesa, specie per il Pnrr, con rischio di perdita di risorse e ritardi". Un bilancio che secondo il consigliere comunale di diritti in comune, Ciccio Auletta, evidenzia l’inefficacia nel recupero dell’evasione: "A fronte di un’evasione accertata di Imu e Tasi pari a 3.731.004 euro, ne sono stati riscossi appena 366.759,80 euro, con un recupero pari solo al 9.83%, è poi cresciuta ancora l’evasione Tari, Tares e Tarsu, salita a 2.434.435,82 euro, con un recupero di soli 570.121,38 euro, pari al 23,42%." In più aggiunge Auletta: "Da una analisi del bilancio emerge che il piano di alienazioni viene usato per far "quadrare" i conti e costruire un piano faraonico delle opere pubbliche. Infatti, a fronte di una previsione di 11 milioni e 249 mila di vendite di beni comunali sono entrati nelle casse comunali appena 529 mila euro".

Enrico Mattia Del Punta